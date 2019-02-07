Песков рассказал о разговоре Путина с главой BP

Президент России Владимир Путин провел встречу с главным исполнительным директором ВР Робертом Дадли, на которой обсудил перспективы работы британской компании на российском рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около 17 млрд долларов, владеет более 19% акций «Роснефти» и является надежным стратегическим партнером нашей страны», — передает слова Пескова ТАСС.

Путин на встрече также указал, что в России BP всегда получала поддержку в реализации своих проектов, и пообещал в дальнейшем оказывать эту помощь.

« (Президент) предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с «Роснефтью», так и по другим проектам», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин проведет с Робертом Дадли встречу.