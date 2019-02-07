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Песков рассказал о разговоре Путина с главой BP 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел встречу с главным исполнительным директором ВР Робертом Дадли, на которой обсудил перспективы работы британской компании на российском рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече президент сказал, что компания ВР вложила в российскую экономику около 17 млрд долларов, владеет более 19% акций «Роснефти» и является надежным стратегическим партнером нашей страны», — передает слова Пескова ТАСС.
Путин на встрече также указал, что в России BP всегда получала поддержку в реализации своих проектов, и пообещал в дальнейшем оказывать эту помощь.
« (Президент) предложил Дадли обсудить возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества как в контексте работы с «Роснефтью», так и по другим проектам», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин проведет с Робертом Дадли встречу.
В марте 2018 года организация заявила о намерении продолжить сотрудничество с «Роснефтью», несмотря на отказ ExxonMobil от проектов с российской компанией из-за санкций США.
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Политика , Дмитрий Песков , Роберт Дадли , Владимир Путин , Exxon Mobil , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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