Польша ответила на вопрос о визите Путина

Представитель президента Польши Блажей Спихальский заявил, что Варшава хочет видеть на 80-летии начала Второй мировой войны представителей всех стран, принимавших в ней участие, в том числе и России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир RMF.

Так Спихальский ответил на вопрос о возможном приглашении российского лидера Владимира Путина

Направят ли Путину персональное приглашение, он не уточнил. Пресс-секретарь лишь подчеркнул, что Россия «также принимала участие» в войне, а Варшава готова принять «всех, кто хочет отдать дань уважения жертвам».

По словам Спихальского, Польша заинтересована в том, чтобы мероприятия посетило как можно больше представителей «важных стран». Он заверил, что Варшава пригласит официальных лиц из США и стран Европы.

Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда немцы обстреляли польские военные склады в порту Гданьска.