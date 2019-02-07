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Польша ответила на вопрос о визите Путина 

Рамблер + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Польши Блажей Спихальский заявил, что Варшава хочет видеть на 80-летии начала Второй мировой войны представителей всех стран, принимавших в ней участие, в том числе и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир RMF.
Так Спихальский ответил на вопрос о возможном приглашении российского лидера Владимира Путина.
Направят ли Путину персональное приглашение, он не уточнил. Пресс-секретарь лишь подчеркнул, что Россия «также принимала участие» в войне, а Варшава готова принять «всех, кто хочет отдать дань уважения жертвам».
По словам Спихальского, Польша заинтересована в том, чтобы мероприятия посетило как можно больше представителей «важных стран». Он заверил, что Варшава пригласит официальных лиц из США и стран Европы.
Началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда немцы обстреляли польские военные склады в порту Гданьска.
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Варшава , Польша
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