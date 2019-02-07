Откровенные наряды женщин-политиков

На днях наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на церемонии принесения присяги при вступлении в должность произвел настоящий фурор в Сети. Женщина выбрала ярко-красный топ с глубоким вырезом. Большинство пользователей Сети отметили сексуальную привлекательность новоявленного сенатора. Кто еще из политиков не стесняется предстать в откровенном наряде?

Датский политик Никита Клаеструп — руководительница одного из отделений политической организации "Молодые консерваторы". На юбилей организации девушка однажды пришла в слишком откровенном платье.

Канцлера Германии Ангелу Меркель редко встретишь в откровенном наряде. Однако иногда она выбирает и такие. Например, в 2012 году Меркель появилась на открытии новой оперы в Осло в вечернем платье с весьма глубоким вырезом.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп тоже иногда выбирает вызывающие наряды. Однажды на благотворительное мероприятие, которое проходило в Белом доме в честь месяца латиноамериканского наследия, она пришла в малиновой юбке и очень тесном белом топе, который отчетливо подчеркивал ее грудь.

Ливанская политическая деятельница, депутат парламента от партии Ливанские силы Сетрида Джааджаа. Ее наряды часто притягивают внимание журналистов.