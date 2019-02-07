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Генконсул Японии встал на лыжи с подачи Кожемяко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено генконсульством Японии в Южно-Сахалинске
Генконсул Японии Рюити Хирано в Южно-Сахалинске рассказал в интервью РИА Новости, что встал на беговые лыжи по приглашению бывшего губернатора Сахалинской области, а ныне главы Приморья Олега Кожемяко.
"По приглашению предыдущего губернатора Олега Николаевича Кожемяко я занялся беговыми лыжами. Ими тоже я занимаюсь каждые выходные. Я все так же плох в них, постоянно падаю, но все равно мне нравится. Я благодарен Олегу Николаевичу и заместителю председателя правительства Сахалинской области Антону Владимировичу Зайцеву за то, что познакомили меня с этим видом спорта", — признался дипломат.
Он сравнил трассы около гостиницы "Санта" и в Троицком, на которых совершает прогулки.
"Трасса около "Санты" имеет большие перепады высот и резкие повороты, поэтому можно сказать, что она для более квалифицированных бегунов. Для меня лучше трасса в Троицком", — заметил генконсул.
Кроме того, он возобновил занятия горными лыжами после длительного перерыва.
"Спустя 30 лет я вновь смог заняться горными лыжами. Это потрясающе, что можно сразу кататься на горных лыжах в десяти минутах на машине от дома. В прошлом сезоне, думаю, я был на горнолыжном курорте "Горный воздух" больше 20 раз. В этом году снега хоть и мало, но все равно на выходных я туда езжу", — рассказал дипломат.
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Политика , Антон Зайцев , Олег Кожемяко , РИА Новости , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск , Япония
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