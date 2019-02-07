Генконсул Японии встал на лыжи с подачи Кожемяко

"По приглашению предыдущего губернатора Олега Николаевича Кожемяко я занялся беговыми лыжами. Ими тоже я занимаюсь каждые выходные. Я все так же плох в них, постоянно падаю, но все равно мне нравится. Я благодарен Олегу Николаевичу и заместителю председателя правительства Сахалинской области Антону Владимировичу Зайцеву за то, что познакомили меня с этим видом спорта", — признался дипломат.

Он сравнил трассы около гостиницы "Санта" и в Троицком, на которых совершает прогулки.

"Трасса около "Санты" имеет большие перепады высот и резкие повороты, поэтому можно сказать, что она для более квалифицированных бегунов. Для меня лучше трасса в Троицком", — заметил генконсул.

Кроме того, он возобновил занятия горными лыжами после длительного перерыва.