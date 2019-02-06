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Путин отменил часть санкций против Турции за сбитый Су-24 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ограничительных мер в отношении Турции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом президента России из-под действия ограничительных мер выведен ряд граждан Турции, в частности, профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.
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Экономические меры в отношении Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.
Политика , Видео , Владимир Путин , Турция
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