Путин отменил часть санкций против Турции за сбитый Су-24

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ограничительных мер в отношении Турции . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента России из-под действия ограничительных мер выведен ряд граждан Турции, в частности, профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Экономические меры в отношении Турции были введены в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.