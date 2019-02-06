Захарова: Порошенко осатанел 

Официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента о вине РФ за бедность в его стране.
«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится», — приводит слова Захаровой страница МИД РФ в Facebook.
5 февраля Пётр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, почему уровень благосостояния в стране остаётся низким, заявил, что Москва забрала работу у миллионов граждан его страны и пыталась «заморозить украинцев», отказавшись поставлять газ. По словам Порошенко, экономика страны упала в один миг после того, как «Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров», писал News.ru.