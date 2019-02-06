Москва ждет от Японии признания суверенитета России над Южными Курилами. Для ускорения переговорного процесса по мирному договору Токио должен сделать первый шаг, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Но в японской прессе уже открыто рассуждают о том, что неплохо было бы разместить на спорных островах американские базы. Как быстро это может произойти, разбиралось РИА Новости.
Военная ценность островов
"Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому регион патрулируют многочисленные корабли, а на "северных территориях" (так японцы обозначают южные Курильские острова. — Прим. ред.) развернуты противокорабельные ракеты. Но если на островах после их возвращения (Японии) появятся японо-американские (военные) силы, в (российской) линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", — так начинается статья японского издания Japan Business Press.
Автор текста решил проанализировать военную ценность Курил, которую, по его мнению, "понимают немногие", и пришел к выводу, что острова стали бы идеальным местом для размещения американских ракет.
Он отмечает, что в последнее время появился новый военный фактор, который нельзя списывать со счетов — баллистические ракеты Северной Кореи. "КНДР лишь сделала вид, что согласилась на переговоры с США. Она и сейчас продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты", — уверен журналист.
Автор статьи также пишет, что американскую систему ПВО "Иджис Эшор" планируют развернуть в префектурах Ямагути (расположена на острове Хонсю) и Акита (находится в северной части страны), но из этих двух точек будет довольно сложно сбить МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), которые направлены в сторону США. Лучше всего подходит Итуруп.
Помимо этого, размещение систем противовоздушной обороны позволило бы Вашингтону блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток — и дало возможность быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря. "В настоящее время Тихоокеанский флот России — второй после Северного с точки зрения военной мощи", — подчеркивает автор.
Базы Тихоокеанского флота дислоцированы в зоне, окруженной Японией, Камчаткой и Курилами, поэтому, помимо Цугару и Цусимского пролива, есть только один незамерзающий, обеспечивающий необходимый уровень безопасности проход. Это пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом.
"Если Россия отдаст все четыре острова или только три, исключая Итуруп, велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины", — сообщается в статье.
При этом автор признает, что Москва не захочет передавать острова, поскольку Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность. При гипотетической передаче Кунашира и Итурупа Россия больше не сможет контролировать вход в акваторию Охотского моря.
Скандальный текст ради привлечения внимания
То, что российские военные очень заинтересованы в Курильских островах, не подлежит сомнению. И неудивительно, что эта статья вызвала предсказуемое раздражение. Российские парламентарии сразу же разглядели "провокацию" и некий "сигнал Вашингтону начать давление на Москву с целью передать Токио Курильские острова". Подчеркивалось, что это создаст дополнительные проблемы в переговорах между Токио и Москвой.
Но были и те, кто посчитал публикацию "досужими размышлениями одного автора" и не связывал ее с позицией японского правительства. Возможно, эта точка зрения ближе всего к реальности.
Интернет-площадка, на которой японский автор рассуждал об американских ракетах на российских Курилах, — это довольно молодое издание. Japan Business Press появилось в 2008 году и известно консервативными взглядами. Привлекая к себе внимание, там нередко публикуют материалы с довольно провокационными заголовками. Например, некоторые статьи, написанные во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России летом 2018 года, были озаглавлены так: "После поездки в Россию начинаешь думать о смерти", "Чудеса гостеприимства: русские во всех видят шпионов?" Другие касались более позднего периода: "Ядерную гегемонию России можно пошатнуть", "Россия поплатится за то, что "разграбила" Крым", "Японцу приснилось возвращение островов, чем не повод вернуть их?"
Вежливые обещания
Официальные японские власти, стремясь заключить мирный договор с Россией, старательно подчеркивают, что в случае передачи островов "размещение американских военных баз будет возможно только при согласии Токио".
Авторитетная японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники, близкие к переговорам, писала, что осенью прошлого года Абэ пообещал Владимиру Путину "не размещать американские базы на островах в случае их передачи". В 1960-е годы, когда Москва и Токио были особенно близки к заключению мирного договора, именно эти опасения сыграли решающую роль: документ так и не был подписан.
Сложность состоит в том, что, согласно Договору 1960 года о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, Вашингтон имеет право "создавать и использовать военные базы на (всей) территории Японии, а также размещать на них любое количество вооружений". Правда, как уточняют японские военные, наращивать свое присутствие американцы не могут без специального разрешения японских властей.
"Поэтому в мирном соглашении должно быть четко определено, что союзный договор США и Японии не будет использоваться против интересов России, — подчеркивает в разговоре с РИА Новости бывший посол России в Японии Александр Панов. — Американские военные базы находятся в Японии исключительно там, где разрешили японцы, поэтому если Токио дает обязательство Москве, оно должно быть зафиксировано в договоре: на островах не будет вообще никаких войск, они станут демилитаризованной зоной".
Впрочем, даже при большом желании сделать это американцам будет непросто: для администрации Дональда Трампа важную роль играет стоимость различных проектов. А тут требуются большие затраты — гораздо дешевле разместить военную инфраструктуру на соседнем острове Хоккайдо.
И все же в том, что американские базы рано или поздно появятся на Курилах в случае их передачи, сомневаться не приходится, говорит первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. "Это однозначно произойдет, — полагает эксперт. — США смогут развернуть там базу в любой момент. С финансовой точки зрения проблем вообще не возникнет: когда речь идет о геополитике, Вашингтон относится к делу очень серьезно, понимает всю важность. У американцев есть возможности для того, чтобы развернуть там базу и сделать это достаточно быстро. При желании они могут создать ее в течение месяца".