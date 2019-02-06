Русские уйдут — придут американцы. Какие планы у Японии на Курилы

Москва ждет от Японии признания суверенитета России над Южными Курилами. Для ускорения переговорного процесса по мирному договору Токио должен сделать первый шаг, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Но в японской прессе уже открыто рассуждают о том, что неплохо было бы разместить на спорных островах американские базы. Как быстро это может произойти, разбиралось РИА Новости.

Военная ценность островов

"Для России Охотское море — священная обитель стратегических подводных лодок, поэтому регион патрулируют многочисленные корабли, а на "северных территориях" (так японцы обозначают южные Курильские острова. — Прим. ред.) развернуты противокорабельные ракеты. Но если на островах после их возвращения (Японии) появятся японо-американские (военные) силы, в (российской) линии обороны, защищающей подлодки, возникнет брешь", — так начинается статья японского издания Japan Business Press.

Автор текста решил проанализировать военную ценность Курил, которую, по его мнению, "понимают немногие", и пришел к выводу, что острова стали бы идеальным местом для размещения американских ракет.

Он отмечает, что в последнее время появился новый военный фактор, который нельзя списывать со счетов — баллистические ракеты Северной Кореи. "КНДР лишь сделала вид, что согласилась на переговоры с США. Она и сейчас продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты", — уверен журналист.

Автор статьи также пишет, что американскую систему ПВО "Иджис Эшор" планируют развернуть в префектурах Ямагути (расположена на острове Хонсю) и Акита (находится в северной части страны), но из этих двух точек будет довольно сложно сбить МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), которые направлены в сторону США. Лучше всего подходит Итуруп.

Помимо этого, размещение систем противовоздушной обороны позволило бы Вашингтону блокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток — и дало возможность быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря. "В настоящее время Тихоокеанский флот России — второй после Северного с точки зрения военной мощи", — подчеркивает автор.

Базы Тихоокеанского флота дислоцированы в зоне, окруженной Японией, Камчаткой и Курилами, поэтому, помимо Цугару и Цусимского пролива, есть только один незамерзающий, обеспечивающий необходимый уровень безопасности проход. Это пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом.

"Если Россия отдаст все четыре острова или только три, исключая Итуруп, велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины", — сообщается в статье.

При этом автор признает, что Москва не захочет передавать острова, поскольку Курилы представляют для нее слишком большую военную ценность. При гипотетической передаче Кунашира и Итурупа Россия больше не сможет контролировать вход в акваторию Охотского моря.

Скандальный текст ради привлечения внимания

То, что российские военные очень заинтересованы в Курильских островах, не подлежит сомнению. И неудивительно, что эта статья вызвала предсказуемое раздражение. Российские парламентарии сразу же разглядели "провокацию" и некий "сигнал Вашингтону начать давление на Москву с целью передать Токио Курильские острова". Подчеркивалось, что это создаст дополнительные проблемы в переговорах между Токио и Москвой.

Но были и те, кто посчитал публикацию "досужими размышлениями одного автора" и не связывал ее с позицией японского правительства. Возможно, эта точка зрения ближе всего к реальности.

Интернет-площадка, на которой японский автор рассуждал об американских ракетах на российских Курилах, — это довольно молодое издание. Japan Business Press появилось в 2008 году и известно консервативными взглядами. Привлекая к себе внимание, там нередко публикуют материалы с довольно провокационными заголовками. Например, некоторые статьи, написанные во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России летом 2018 года, были озаглавлены так: "После поездки в Россию начинаешь думать о смерти", "Чудеса гостеприимства: русские во всех видят шпионов?" Другие касались более позднего периода: "Ядерную гегемонию России можно пошатнуть", "Россия поплатится за то, что "разграбила" Крым", "Японцу приснилось возвращение островов, чем не повод вернуть их?"

Вежливые обещания

Официальные японские власти, стремясь заключить мирный договор с Россией, старательно подчеркивают, что в случае передачи островов "размещение американских военных баз будет возможно только при согласии Токио".

Авторитетная японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники, близкие к переговорам, писала, что осенью прошлого года Абэ пообещал Владимиру Путину "не размещать американские базы на островах в случае их передачи". В 1960-е годы, когда Москва и Токио были особенно близки к заключению мирного договора, именно эти опасения сыграли решающую роль: документ так и не был подписан.

Сложность состоит в том, что, согласно Договору 1960 года о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, Вашингтон имеет право "создавать и использовать военные базы на (всей) территории Японии, а также размещать на них любое количество вооружений". Правда, как уточняют японские военные, наращивать свое присутствие американцы не могут без специального разрешения японских властей.

"Поэтому в мирном соглашении должно быть четко определено, что союзный договор США и Японии не будет использоваться против интересов России, — подчеркивает в разговоре с РИА Новости бывший посол России в Японии Александр Панов. — Американские военные базы находятся в Японии исключительно там, где разрешили японцы, поэтому если Токио дает обязательство Москве, оно должно быть зафиксировано в договоре: на островах не будет вообще никаких войск, они станут демилитаризованной зоной".

Впрочем, даже при большом желании сделать это американцам будет непросто: для администрации Дональда Трампа важную роль играет стоимость различных проектов. А тут требуются большие затраты — гораздо дешевле разместить военную инфраструктуру на соседнем острове Хоккайдо.

И все же в том, что американские базы рано или поздно появятся на Курилах в случае их передачи, сомневаться не приходится, говорит первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. "Это однозначно произойдет, — полагает эксперт. — США смогут развернуть там базу в любой момент. С финансовой точки зрения проблем вообще не возникнет: когда речь идет о геополитике, Вашингтон относится к делу очень серьезно, понимает всю важность. У американцев есть возможности для того, чтобы развернуть там базу и сделать это достаточно быстро. При желании они могут создать ее в течение месяца".