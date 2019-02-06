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Названы возможные кандидаты на пост главы Ростуризма 

News.ru 1 час назад
Новым главой Ростуризма может стать губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
По данным источников «Известий», такое решение может быть принято с учетом её опыта работы в 2005 году в Федеральном агентстве по туризму.
Кроме того, на пост начальника ведомства претендуют также экс-директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак, замминистра культуры Московской области Надежда Жилкина и один из заместителей ушедшего в отставку главы Ростуризма Олега Сафонова.
При этом не все кандидаты оказались в курсе своего возможного назначения.
«Слухов ходит много, но, вероятнее всего, будет назначен кто-то из Минэкономразвития», — сказал Каспржак в ответ на соответствующий вопрос издания.
Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Анна Булатова отметила, что Марина Ковтун в курсе данных слухов.
«Слухи есть слухи, но мысль интересная, последнее предложение со смайликом», — передала Булатова слова губернатора.
В свою очередь глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предположила, что федеральное агентство вообще может быть расформировано.
Ранее News.ru писал о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Ростуризма Олега Сафонова по его же просьбе.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Алексей Каспржак , Майя Ломидзе , Марина Ковтун , Ростуризм , Ассоциация туроператоров России , Минэкономразвития
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