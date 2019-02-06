Названы возможные кандидаты на пост главы Ростуризма

По данным источников «Известий», такое решение может быть принято с учетом её опыта работы в 2005 году в Федеральном агентстве по туризму.

Кроме того, на пост начальника ведомства претендуют также экс-директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак , замминистра культуры Московской области Надежда Жилкина и один из заместителей ушедшего в отставку главы Ростуризма Олега Сафонова.

При этом не все кандидаты оказались в курсе своего возможного назначения.

«Слухов ходит много, но, вероятнее всего, будет назначен кто-то из Минэкономразвития», — сказал Каспржак в ответ на соответствующий вопрос издания.

Пресс-секретарь губернатора Мурманской области Анна Булатова отметила, что Марина Ковтун в курсе данных слухов.

«Слухи есть слухи, но мысль интересная, последнее предложение со смайликом», — передала Булатова слова губернатора.