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В Совфеде отреагировали на обвинение Порошенко в адрес России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинское руководство во главе с Петром Порошенко само добивает экономику страны; негативный вклад в эту ситуацию внес и разрыв договора о сотрудничестве с Россией, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию ответственность за бедность украинцев. По его словам, Москва закрыла свои рынки для украинских товаров.
"Надо же на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа. Снова виновата Россия. И это притом, что она по-прежнему экономический партнер номер один для Украины. По-прежнему самый большой рынок", — сказал Морозов.
Он отметил, что в России работают миллионы украинцев и пополняют своими заработками украинский бюджет. Киев получает деньги за транзит российского газа. "Негативный вклад в ухудшение украинской экономики внесло и решение украинских властей о разрыве договора о сотрудничестве с Россией, и ситуация будет только ухудшаться", — сказал Морозов.
Однако Киев может только "клеймить" Россию, чтобы оправдаться в глазах собственного народа и получать очередные подачки на Западе, отметил сенатор.
"В отличие от России туда продавать, кроме русофобии, нечего", — заключил парламентарий.
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Политика , Олег Морозов , Петр Порошенко , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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