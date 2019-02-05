В Совфеде отреагировали на обвинение Порошенко в адрес России

Ранее президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию ответственность за бедность украинцев. По его словам, Москва закрыла свои рынки для украинских товаров.

"Надо же на кого-то свалить собственные провалы в экономике и бедах украинского народа. Снова виновата Россия. И это притом, что она по-прежнему экономический партнер номер один для Украины. По-прежнему самый большой рынок", — сказал Морозов.

Он отметил, что в России работают миллионы украинцев и пополняют своими заработками украинский бюджет. Киев получает деньги за транзит российского газа. "Негативный вклад в ухудшение украинской экономики внесло и решение украинских властей о разрыве договора о сотрудничестве с Россией, и ситуация будет только ухудшаться", — сказал Морозов.

Однако Киев может только "клеймить" Россию, чтобы оправдаться в глазах собственного народа и получать очередные подачки на Западе, отметил сенатор.