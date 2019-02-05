СПЧ обратился к украинскому омбудсмену из-за гибели россиянина 

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой из-за гибели россиянина в украинской тюрьме. Об этом сообщается на сайте совета.
СПЧ выразил «крайнюю обеспокоенность» ситуацией с соблюдением прав человека в тюрьмах Украины.
В совете сослались на экспертизу, проведенную по уголовному делу о гибели гражданина РФ Валерия Иванова. Экспертиза показала, что он умер от пыток.
Глава СПЧ Михаил Федотов направил Денисовой обращение. Он попросил ее сделать все возможное для обеспечения прав россиян, попавших в украинские тюрьмы. Также он призвал омбудсмена взять расследование гибели Иванова под свой контроль.
Глава СПЧ заявил, что случай Иванова — не единичный. По его словам, россияне в украинских тюрьмах подвергаются «жестокому и бесчеловечному обращению».
Федотов напомнил, что СПЧ неоднократно оказывал Денисовой содействие в защите прав украинцев, оказавшихся под стражей в России.
Жестокое отношение к гражданам, содержащимся под стражей, нарушает Всеобщую декларацию прав человека, а также международные конвенции и декларации против пыток.
Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева рассказала РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов умер в львовской тюрьме от побоев охраны. По словам Кобцевой, Иванов находился в списках на обмен и должен был вернуться в Россию в декабре 2017-го. Однако в последний момент Киев исключил его и еще нескольких россиян из списков.
Тело россиянина передали России. В МИД РФ заявили, что Иванову в тюрьме сломали четыре ребра и нанесли черепно-мозговую травму. Характер травм может свидетельствовать об умышленном убийстве.
В СПЧ пообещали подготовить обращения в структуры ООН, Совета Европы и ОБСЕ по делу Иванова.