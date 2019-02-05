СПЧ обратился к украинскому омбудсмену из-за гибели россиянина

СПЧ выразил «крайнюю обеспокоенность» ситуацией с соблюдением прав человека в тюрьмах Украины

В совете сослались на экспертизу, проведенную по уголовному делу о гибели гражданина РФ Валерия Иванова . Экспертиза показала, что он умер от пыток.

Глава СПЧ Михаил Федотов направил Денисовой обращение. Он попросил ее сделать все возможное для обеспечения прав россиян, попавших в украинские тюрьмы. Также он призвал омбудсмена взять расследование гибели Иванова под свой контроль.

Глава СПЧ заявил, что случай Иванова — не единичный. По его словам, россияне в украинских тюрьмах подвергаются «жестокому и бесчеловечному обращению».

Федотов напомнил, что СПЧ неоднократно оказывал Денисовой содействие в защите прав украинцев, оказавшихся под стражей в России.

Жестокое отношение к гражданам, содержащимся под стражей, нарушает Всеобщую декларацию прав человека, а также международные конвенции и декларации против пыток.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева рассказала РИА Новости , что российский доброволец Валерий Иванов умер в львовской тюрьме от побоев охраны. По словам Кобцевой, Иванов находился в списках на обмен и должен был вернуться в Россию в декабре 2017-го. Однако в последний момент Киев исключил его и еще нескольких россиян из списков.