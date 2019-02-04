Владимир Джабаров: после выборов президента Украины будет новый майдан

— Владимир Михайлович, ранее эксперты высказывали мнение, что действующему президенту Петру Порошенко выгодно, если президентские выборы на Украине пройдут позже назначенного срока. Как вы считаете, они могут быть перенесены с 31 марта на более позднее время?

— Думаю, нет. Этого не разрешат западные покровители Киева. Там видят: легитимность Порошенко уже находится под большим вопросом. И с большой долей вероятности можно предположить, что они рассчитывают на победу какого-то другого кандидата. При этом сам Порошенко понимает, что бывшие покровители его сегодня воспринимают как политика, который своё «отработал».

— Кроме Порошенко, удостоверения кандидата в президенты уже получили шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко, лидер оппозиции Юрий Бойко. Есть ли среди кандидатов тот, кто мог бы вести нормальный диалог с Россией?

— Пока «нашего» кандидата на этих выборах нет. Хотя революционные процессы иногда выводят на Олимп тех, кто поначалу находится в тени. Характерно, что, согласно первым опросам, лидирует Владимир Зеленский — это свидетельство того, что люди хотят видеть перемены и готовы голосовать за новые лица в политике. Кроме того, избиратели просто любят его как шоумена и комика (Владимир Зеленский — один из лидеров юмористического проекта «Квартал 95», получивший известность после участия в КВН. — Прим. ред.).

Грамотно ведёт себя и опытная Юлия Тимошенко, которая не допускает в своей кампании никаких «фальстартов». Она «выстрелит» во втором туре, который, уверен, будет, — никто из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре. При этом сейчас она делает упор на русофобию, на восстановление границ Украины до 2014 года. Но Тимошенко — гибкий политик, и если она станет президентом Украины, многие свои взгляды может пересмотреть.

— Какие ключевые факторы повлияют на победу на выборах президента Украины 2019 года?

— Люди хотят спокойно жить и развиваться. А уровень жизни падает — несмотря на все громкие заверения Порошенко, Украина продолжает жить на подачки Международного валютного фонда . Поэтому тот, кто убедит, что даст стабильность в экономике, прекратит военное противостояние в Донбассе, тот и победит. Это первое условие.

Второй фактор, на мой взгляд, связан с позицией кандидата в отношении церковного раскола на Украине. Порошенко явно не смог разыграть «раскольничью» карту — ни одна поместная православная церковь не признала каноничность новой «православной церкви Украины», за исключением Константинополя, который и прислал в ПЦУ своего «понтифика» — Епифания Думенко.

Тот, кто убедит, что даст стабильность в экономике, прекратит военное противостояние в Донбассе, тот и победит.

Эта церковь тяготеет к католическим правилам и не сможет стать общенародной для Украины. Более того, её появление может, наоборот, довести общество до гражданской войны на религиозной почве, в том случае, например, если у Украинской православной церкви Московского патриархата будут насильно отнимать храмы.

— Явка на выборах президента Украины будет высокая?

— Да, уверен в этом! Как и в том, что, увы, будет и новый майдан, протесты против тех или иных результатов. Украинцы реально опасаются за то, что дальше будет с их страной.