«Везде у него были свои люди»

Расследование дела Арашуковых стремительно набирает обороты. Главу клана Рауля Арашукова следствие считает главарем оргпреступного сообщества. «Газового короля» Северного Кавказа подозревают в хищении природного газа у «Газпрома» на 31 миллиард рублей. Его сын, сенатор Рауф Арашуков, предположительно связан с целым рядом резонансных убийств. Однако до последнего времени оставалось за кадром главное — как именно Арашуковы проворачивали свои дела, будь то колоссальные хищения или устранение неугодных. «Ленте.ру» удалось побеседовать с теми, кто не понаслышке знает, как один из самых влиятельных кланов Карачаево-Черкесии шаг за шагом строил свою могущественную империю.

Выстрелы в Донецке

На данный момент Следственный комитет России (СКР) обвинил Рауфа Арашукова в двух убийствах — зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Эти преступления были совершены в 2010 году.

Высокопоставленный источник из руководства республики рассказал «Ленте.ру» подробнее об этих преступлениях и их мотивах:

«Рауль [Арашуков] тогда только начал продвигаться в газовой сфере, а Боря [Хапсироков] очень долго жил в Донецке, учился там, стал влиятельным человеком, — говорит наш собеседник. — Они были земляками, и Боря помог Раулю заключить договор между «Газпромом» и местным заводом, который производил трубы для транспортировки газа. Но Арашуков решил кинуть Хапсирокова на деньги. Во время застолья эта информация всплыла, и Хапсироков "надавал по щам" Арашукову-старшему. Вскоре после этих событий Хапсироков погиб, его убили выстрелом в спину в Донецке».

Дурная слава

По словам источника, мало того что в Карачаево-Черкесии все друг друга знают и утаить что-то невозможно, сами Арашуковы гордились своими темными делами.

«Информация о причастности Арашуковых к убийствам изначально пошла из их же окружения после пьяных оргий. Вот, например, после убийств Жукова и Шебзухова, Арашуков-младший напивался и хвастался: вот кто не слушается, тот получит как этот [убитый]. Сначала никто особо не обращал на его слова внимания, а потом люди стали складывать вместе все детали, и оказалось, что так все и есть. Он не просто хвастался, а это его рук дело. И по Хапсирокову также информация сходилась.

В 2003 году Хасан Джанаев, только назначенный на должность начальника СИЗО Черкесска, сразу же начал наводить порядок. В это время там содержались приближенные Рауфа Арашукова. Новый начальник стал ужесточать для них условия пребывания под стражей. «Ему [Джанаеву] раз сделали замечание, потом второй раз, но он выполнял свою работу. И его застрелили прямо возле дома», — говорит собеседник «Ленты.ру».

Али Афаунов создал с нуля личную охрану Арашуковых: собрал людей, организовал службу, «настроил все», а потом ушел к Назиру Хапсирокову . Про последнего еще в 2001 году подробно писала «Новая газета»:

«В конце 1993 года Назир Хапсироков покидает историческую родину — аул Хабез — и отправляется искать счастья в Москве. Счастье нашел, проработав несколько лет управляющим делами в Генпрокуратуре. Но, оказывается, остались у него интересы и на родине — в Карачаево-Черкесии и граничащем с ней Ставропольском крае. После отъезда Хапсирокова в столицу его знамя подхватил родственник и верный соратник Рауль Турбикович Арашуков, дважды судимый генеральный директор ООО "Ставропольрегионгаз"…»

«Они великолепно жили»

Земляки Хапсироков и Арашуков многие годы дружили. Первый сделал головокружительную карьеру в Москве: после должности управляющего делами Генпрокуратуры России он стал помощником руководителя администрации президента России. О его талантах свидетельствует тот факт, что именно он, как утверждает «Новая газета», срежиссировал громкий «банный скандал» с участием генпрокурора Юрия Скуратова

«Арашуков-старший через Хапсирокова ставил своих людей на все газовые должности. Они то ссорились, то мирились. И вот в одну из ссор Назир попросил Афаунова, который тогда был его охранником, не подпускать к нему больше Арашукова-старшего, — рассказывает источник «Ленты.ру». — И однажды Рауль приехал в аэропорт Минеральных Вод, чтобы встретить там прилетавшего Назира и помириться с ним. А поскольку Афаунов получил приказ не подпускать Арашукова, то он в грубой форме отвел Рауля — чуть ли не за воротник оттащил. Рауф воспринял это как личное оскорбление, нанесенное его отцу. Был нанят киллер, и Афаунова расстреляли».

По его словам нашего собеседника, прокуроры, которые работали в республике, становились людьми Арашуковых, начальники республиканского управления СКР тоже заводили дружбу с влиятельной семьей. «Вся информация [по убийствам], которая сейчас есть у следователей в Москве, у местных была давно. Но им это [конфликт с Арашуковыми] не надо было, поэтому они не давали ход [расследованию]».

Он также рассказал историю создания газовой империи семьи Арашуковых.

«Начиная с 90-х годов, Рауль заправлял не только Карачаево-Черкесией, а всей газовой отраслью Северного Кавказа. Везде у него были свои люди, и они до сих пор на всех постах "Межрегионгаза" . У каждого есть планы, которые они по этим схемам [хищения газа] отрабатывают. Это [хищения газа] не только в республике было, тут и Осетия, и Дагестан. Везде были его ставленники. И сумма похищенного [31 миллиард рублей] абсолютно не завышенная, судя по тому как они великолепно жили».

Здание центрального офиса компании «Межрегионгаз» в Москве

«Покажем кузькину мать тем, кто их засадил»

Сегодня у Арашуковых есть шикарный спа-отель «Адиюх-Пэлас» в родовом гнезде — Хабезском районе, огромный дом прямо в центре Ставрополя, дача в Ессентуках, которую, как выразился наш собеседник, Арашуковы «отжали у одной девушки, отец которой погиб при странных обстоятельствах вскоре после покупки участка». Также у семьи дома в Черкесске, квартиры в Москве и дом в подмосковной Барвихе.

«В Дубае у них есть квартира, и еще несколько вилл они арендовали многие годы. И это только то, что на слуху, — продолжает наш собеседник. — Летали они на частных самолетах. У Арашукова-младшего большой штат охраны, на содержание которой тоже нужны немалые средства. Понимаете, ведь силовики не будут с вами дружить за 15 тысяч рублей, так что понятно, как они жили».

Официально сенатор Рауф Арашуков по итогам 2017 года задекларировал около 4,9 миллиона рублей. Декларация о доходах размещена на сайте Совета Федерации . Согласно документу, он владеет приусадебным участком площадью 4,5 тысячи квадратных метров и тремя жилыми домами площадью 891, 438 и 149 квадратных метров. Ни одного автомобиля в семье не зарегистрировано. Годовой доход супруги Арашукова — 96 тысяч рублей.

Высокопоставленный источник также прокомментировал «Ленте.ру» вызывающее поведение Арашукова-младшего в суде, где он улыбался журналистам, обвинения воспринял спокойно, а на вопросы судьи отвечал сидя, хотя полагается вставать.

«Это кажущееся спокойствие, просто он не знает, как ему вести себя. Он с детства не знал слова "нет" вообще. У него очень "тяжелое" детство было: не было игрушек, все было настоящее (оружие, машины). Последние полтора месяца ходила информация из его окружения, что Арашуков готовит загранпаспорт, чтобы в случае чего соскочить».

Несколько опрошенных «Лентой.ру» видных общественных деятелей и журналистов КЧР отказались от общения на тему бизнеса Арашуковых без объяснения причин. Возможно, их отказ связан с тем, что влияние этой семьи на местные элиты все еще сохраняется. Косвенно это подтверждает наш собеседник. По его словам, люди после ареста Арашуковых идут в правоохранительные органы , чтобы подать на них заявления о преступлениях, но их не принимают.

«Один из районных прокуроров и начальник полиции — ставленники Арашуковых — открыто говорят, что мы все порешаем и их отмажем и еще покажем кузькину мать тем, кто их засадил», — отмечает он.

Газовые тайны

На данный момент следствие считает Арашукова-старшего главарем преступной группировки, многие годы похищавшей природный газ у «Газпрома». Рауль Арашуков занимал пост советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», продающей топливо потребителям. До этого он возглавлял ее структуры в Ставрополе и Пятигорске, а значит, под его контролем были потоки газа по всему Северному Кавказу, за исключением Чечни.

По данным СКР, Рауль Арашуков создал преступное сообщество, с 2002 года планомерно и методично назначая своих родственников и друзей руководителями предприятий газовой отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Его ставленники и проворачивали махинации, которые привели к образованию невзыскиваемой дебиторской задолженности в 31 миллиард рублей.

Вместе с Арашуковым-старшим были арестованы директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев, гендиректор «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков (племянник Рауля), гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и заместитель руководителя «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов

По версии следствия, ставленники Арашукова-старшего обеспечивали заключение договоров на поставку завышенных объемов газа предприятиям СКФО. После этого они похищали «лишний» газ и реализовывали его компаниям и физическим лицам за наличные. Еще они создавали условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям.

Депутат ставропольской краевой думы Виктор Гончаров рассказал, что в 2015 году у двух местных стекольных заводов неожиданно обнаружился долг за газ на миллиард рублей. Началось разбирательство, производство простаивало целый год.

«Я задавал на всех уровнях вопрос, когда газовые счетчики стоят на заводе, фиксируют объемы, как можно украсть газ на миллиард рублей. Но Арашуков тогда доказал, что заводы украли. Наверное, это как раз и есть вот та воровская схема», — считает депутат.

«Цепочка могла доходить до самого верха»

О других распространенных схемах хищения газа на Северном Кавказе «Ленте.ру» рассказал главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов

«Есть предприятия, причем их очень много именно на Северном Кавказе, которые нигде не зарегистрированы. Они находятся в тени: не платят налогов, и, естественно, за электричество и газ тоже. Еще есть негазифицированные населенные пункты, которые на бумаге числятся газифицированными. По отчетам "Газпрома" и местной власти, подведен газ повсеместно, а в реальности есть большое количество сел, где этого газа не видели никогда.

Есть списания, связанные с утечками, которые реально происходят. Например, прорыв газопровода. На Северном Кавказе на протяжении десяти лет происходили подрывы газопроводов — и всегда это списывалось на терроризм. Возникает вопрос, зачем им взрывать малозначимую ветку? Ответ прост — на терроризм можно списать гигантское количество газа, который ушел через подорванную трубу.

На мой взгляд, очень сложно подсчитать ущерб от похищенного газа. Скорее всего, сумма [31 миллиард рублей] округлена в ту или иную сторону. По какой цене считали украденный газ? Вот если бы назвали объем похищенного, тогда можно было бы оценить эти данные. Поэтому я отношусь с недоверием к данным, которые сложно проверить.

Ключевой вопрос, на который я пока не нахожу ответа: будут ли нам показаны те люди, которые оказывали поддержку, а говоря по-простецки, крышевали этот процесс? Нельзя создать такую схему без того, чтобы более высокие покровители либо закрывали на нее глаза, либо ей способствовали. Скандал начался на региональном уровне, но пойдет ли он выше? Если продолжения истории не будет, тогда станет очевидным, что мы имеем дело просто с наведением шороха в региональных элитах».

В СКР полагают, что оргпреступное сообщество Арашукова похищало газ, предназначенный Дагестану. Это удалось установить после массовых обысков на 960 предприятиях газовой сферы республики, которые прошли еще в 2018 году. Долг Дагестана на тот момент превышал девять миллиардов рублей.

Бывший чиновник дагестанского правительства Эдуард Уразаев поделился местным рецептом обналичивания похищенного газа:

«Перекручивание счетчиков или замена счетчиков, естественные утечки, протечки, какие-то коэффициенты менялись. Ты потребил, а тебе счетчик перекрутили — ты заплатил меньше, но часть платишь в карман этим инспекторам. И так по цепочке могло доходить до самого верха, до Арашукова».

«Газовому королю» вменяется статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного. Это самое серьезное обвинение из тех, которые когда-либо предъявлялись Раулю Арашукову. Свой первый срок он получил в 1985 году за хищение четырех тонн зерна стоимостью 800 рублей. Через два года он опять попал в руки правосудия — на этот раз за кражу грузовика с подсолнечником. Впрочем, ни в одном из этих случаев ему не грозило пожизненное лишение свободы.

Отец и сын Арашуковы отвергли выдвинутые против них обвинения в убийствах и хищениях. Они заявили о своей невиновности, а адвокаты намерены обжаловать их арест.