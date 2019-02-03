Песков анонсировал встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи

В воскресенье о встрече с Путиным в Сочи местным СМИ сообщил Эрдоган.

"Да. Это так", — сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече с Эрдоганом и трехсторонних контактах в формате РФ-Турция-Иран.