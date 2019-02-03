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Песков анонсировал встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля, в этот же день состоятся двусторонние контакты Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В воскресенье о встрече с Путиным в Сочи местным СМИ сообщил Эрдоган.
"Да. Это так", — сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече с Эрдоганом и трехсторонних контактах в формате РФ-Турция-Иран.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что очередной саммит лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , РИА Новости , Иран , Сирия , Сочи , Турция
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