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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 14 февраля, передает агентство Anadolu.
С таким объявлением выступил сам Эрдоган, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 14 февраля в Сочи состоится саммит Россия — Турция — Иран по сирийскому урегулированию. По данным телеканала NTV, на предстоящей встрече Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб и вывод американских войск из Сирии.
В сентябре в Тегеране состоялся третий саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Газета ВЗГЛЯД проводила подробный анализ итогов этого события.
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Политика , Конфликты , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сочи , Турция
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