Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным 

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Угрозы США о военном вторжении назвали психологическим давлением на Венесуэлу

В Госдуме ответили на угрозу применить против России графитовые бомбы

Путин сказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД