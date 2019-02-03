Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи 14 февраля, передает агентство Anadolu.
С таким объявлением выступил сам Эрдоган, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 14 февраля в Сочи состоится саммит Россия — Турция — Иран по сирийскому урегулированию. По данным телеканала NTV, на предстоящей встрече Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб и вывод американских войск из Сирии.
В сентябре в Тегеране состоялся третий саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Газета ВЗГЛЯД проводила подробный анализ итогов этого события.