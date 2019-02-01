В России предупредили о последствиях выхода США из ДРСМД

Москва не пойдет на выполнение ультиматума Вашингтона, объявившего о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности. Так российские парламентарии прокомментировали заявление президента Дональда Трампа , отметив, что США ставят под угрозу безопасность всего мира.

Трамп объявил, что с завтрашнего дня Вашингтон начинают процедуру выхода из ДРСМД. По его словам, этот процесс завершится через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора. В Москве неоднократно называли эти обвинения голословными и заявляли, что строго соблюдают все условия ДРСМД. На прошлой неделе Минобороны провело брифинг, еще раз представив все данные по этой ракете, но США отказались участвовать в нем и продолжали требовать уничтожения 9М729.

США не собирались договариваться

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Вашингтон, решив выйти из ДРСМД, подтвердил намерение добить очередную важнейшую опору в сфере контроля над вооружениями.

"Сам факт, что США изначально выбрали язык ультиматумов, прекрасно зная, что Россия не потерпит такого тона в разговоре с собой и тем более в сфере безопасности, подтверждает, что никто договариваться и не собирался", — сказал он.

Парламентарий считает, что для Запада стало уже привычной практикой самооправдание через обвинение: принимать разные акты и заявления о совершении кем-либо агрессии, химических атак, нарушении прав человека или договоров и таким образом выставлять себя стороной "вне подозрений, как жена Цезаря".

Косачев напомнил, что даже в условиях такого хамского ультиматума Россия предлагала иной путь решения проблемы и выставила на обозрение новую крылатую ракету.

"Но и это не помогло: вас не услышат, если не хотят услышать", — заметил он, добавив, что Штаты приняли решение давно, еще до предъявления ультиматума, и никакие действия Москвы повлиять на это не могли.

Европа может стать мишенью

Сенатор Олег Морозов также считает, что США давно приняли решение разрушить ДРСМД и никакие российские аргументы им были не нужны.

"Цель понятна: ракеты в Европе должны стать противовесом нашему гиперзвуковому оружию в части подлетного времени. Плюс китайский фактор", — сказал он РИА Новости.

Политик уверен, что и через шесть месяцев позиция США не изменится, а России придется отвечать "и на поле вооружений, и на поле европейской дипломатии".

"Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет", — подчеркнул он.

На каком-то этапе это может повлиять на позицию США, но вряд ли сейчас, полагает сенатор.

Ракету не уничтожат

В случае выхода США из ДРСМД Россия не будет следовать ему в одностороннем порядке, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России", — сказал он.

Что касается ракеты 9М729, то она не нарушает ДРСМД и уничтожена не будет, уверен Клинцевич.

Он отметил, что ракета летает на 480 километров, что вполне вписывается в параметры договора, согласно которому средняя дальность — от тысячи до пяти с половиной тысяч километров, а меньшая — от пятисот до тысячи.

Кроме того, по словам сенатора, США не учитывают, что у России еще с советских времен сохранилось немало замороженных проектов, связанных с использованием ракет средней и меньшей дальности, реализация которых не потребует больших вложений.

"Видимо, придется достать их из-под сукна", — заключил Клинцевич.

Новая гонка вооружений?

Решение США выйти из ДРСМД ведет вызывает сожаление, заявил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"При этом, на мой взгляд, оно должно вызывать сожаление не только у нас, но и у мирового сообщества. Потому что мы понимаем, что данная позиция ведет к эскалации напряженности, военного потенциала, безусловно, не исключает развитие гонки вооружений", — сказал он.

"США снова выдвинули России свои условия относительно вооружений, заявив о приостановке участия в ДРСМД и намерении расторгнуть его через шесть месяцев. Мы не приемлем такого тона. Считаю, мы не должны принимать очередной ультиматум", — заявил он журналистам.

По мнению политика, повторение требований об уничтожении ракет не выдерживает никакой критики.

"Москва неоднократно заявляла, что их характеристики не противоречат условиям договора. Однако нас не хотят слушать и продолжают обвинять в нарушении ДРСМД. Таким образом, Вашингтон даже не скрывает, что намерен использовать ситуацию с громким выходом из договора для наращивания своего ракетного потенциала, в том числе, очевидно, и ядерного", — сказал депутат.

Он полагает, что это крайне негативно влияет на всю систему международной безопасности и контроля над вооружениями.

"США несут угрозу мировой стабильности", — заключил Слуцкий.