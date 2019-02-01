В МИД РФ заявили послам Латинской Америки о недопустимости силового сценария в Венесуэле

МОСКВА , 1 февраля. / ТАСС /. Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на встрече в пятницу с рядом послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь подчеркнул позицию Москвы о недопустимости силового сценария в отношении Каракаса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе открытого и доверительного разговора партнерам была подтверждена позиция России о недопустимости деструктивного, тем более силового, вмешательства извне в дела Венесуэлы, вредоносности санкционного давления, важности решения стоящих задач путем внутреннего мирного диалога", — отметили в дипведомстве.