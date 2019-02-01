Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД РФ заявили послам Латинской Америки о недопустимости силового сценария в Венесуэле 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на встрече в пятницу с рядом послов стран Латинской Америки и Карибского бассейна вновь подчеркнул позицию Москвы о недопустимости силового сценария в отношении Каракаса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе открытого и доверительного разговора партнерам была подтверждена позиция России о недопустимости деструктивного, тем более силового, вмешательства извне в дела Венесуэлы, вредоносности санкционного давления, важности решения стоящих задач путем внутреннего мирного диалога", — отметили в дипведомстве.
ТАСС: последние новости
Страны ЕС готовят совместное заявление с призывом к России и США сохранить ДРСМД Reuters: центробанк Венесуэлы намерен продать 15 т золота в ОАЭ МИД России выясняет обстоятельства исчезновения на Украине капитана "Норда"
Политика , Латинская Америка , МИД , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Москва
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение