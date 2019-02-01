В Кремле назвали партнеров России в Венесуэле

"Дело в том, что господин Гуайдо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус, и главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются собственно нашими партнерами в Венесуэле", — сказал Песков.

Ранее Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.