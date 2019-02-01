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Песков ответил на вопрос о «золотой сделке» с Венесуэлой 

Lenta.ru + ещё 58 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не осведомлен о каких-либо переговорах относительно возможной продажи венесуэльского золота России. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 февраля.
Песков также отрицательно ответил на вопрос, могут ли российские представители консультировать власти Венесуэлы по вопросу продажи золота.
Комментируя данные о намерении Венесуэлы продать драгоценный металл Объединенным Арабским Эмиратам, представитель Кремля отметил, что это внутренние дела республики.
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Венесуэла в ближайшие дни действительно продаст ОАЭ золото из запасов своего Центробанка. По данным агентства, на продажу могут отправить 15 тонн драгметалла.
В конце января в СМИ появилась информация о том, что из Венесуэлы якобы вывезли 20 тонн золота. Противники избранного президента Николаса Мадуро считают, что его доставили в РФ. В Москве опровергают получение драгметалла.
Согласно другой версии, венесуэльское золото, напротив, хранилось в России, но его вывезли и обменяли в ОАЭ на наличные доллары, которые затем отвезли в Каракас. Москва опровергает предположение о хранении в России принадлежащего Венесуэле золота.
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Комментарии
Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Центральный банк России , Reuters , Венесуэла
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