Трамп объявил о выходе США из ДРСМД

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил в пятницу Госсекретарь США Майк Помпео. Президент Дональд Трамп также объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД.

Госсекретарь США Майк Помпео на пятничном брифинге в Государственном департаменте вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Россия годами бессовестно нарушала условия Договора РСМД. Россия по-прежнему фактически нарушает свои обязательства не производить, обладать и испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 550 километров», — приводит слова Помпео ТАСС

По его словам, Соединенные Штаты в течение шести лет обращали внимание российской стороны на нарушения договора. При этом Помпео фактически предъявил очередной ультиматум, заявив, что Россия должна вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению условий договора в течение полугода, а также уничтожить нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование. В противном случае США официально денонсируют договор.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения Вашингтона выйти из договора и начать разработку ракет запрещенного пока еще класса совместно с НАТО и другими союзниками, «чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения».

Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в интервью «России 24», что выход США из ДРСМД нанесет «мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения».

Он подчеркнул, что США предъявили ультиматум России, не предъявив убедительных доказательств нарушения Москвой условий договора. «Впрочем, реакция партнеров США по НАТО и руководства самого альянса показала, что серьезных аргументов для подтверждения своей верноподданнической позиции им и не требуется», — добавил он.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан 8 декабря 1987 года Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом . Впервые в истории договор предусматривал ликвидацию целого класса баллистических и крылатых ракет наземного базирования. На протяжении многих лет Россия и США регулярно обвиняли друг друга в нарушении условий договора и предлагали пересмотреть его.

20 октября 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем желании выйти из договора. 4 декабря глава американской дипломатии Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой якобы нарушают условия ДРСМД.

Последние консультации по договору состоялись 15 января в Женеве. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что позиция США дальше выдвижения ультиматума, предполагающего уничтожение указанных ракет, не выходило.

По истечении срока ультиматума 2 февраля Вашингтон приостановит свое участие в ДРСМД. Москва неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон. Только через полгода после формального уведомления о выходе договор прекратит свое действие.