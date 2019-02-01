Россия за свой счет отправит президента Молдавии домой

По его словам, Додон прибудет в молдавскую столицу 1 февраля к 21:00 по московскому времени.

Это не первый раз, когда глава республики пользуется помощью принимающей стороны для того, чтобы вернуться в Кишинев: ему в похожей ситуации помогал президент Белоруссии Александр Лукашенко , предоставивший свой самолет.

О проблемах с вылетом президента Молдавии на родину стало известно 1 февраля. Сообщалось, что из-за тумана в Кишиневе местный аэропорт не может принимать большинство рейсов, и из Москвы Додон может попасть домой только с помощью специального летного отряда «Россия», пилоты которого имеют соответствующие навыки и оборудование. Задержка еще на сутки была бы критической, поскольку 2 февраля глава республики должен присутствовать на торжественном мероприятии в молдавской столице.