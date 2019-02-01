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Россия за свой счет отправит президента Молдавии домой 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское руководство предоставило правительственный самолет президенту Молдавии Игорю Додону, застрявшему в Москве из-за нелетной погоды в Кишиневе. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации главы республики.
По его словам, Додон прибудет в молдавскую столицу 1 февраля к 21:00 по московскому времени.
Это не первый раз, когда глава республики пользуется помощью принимающей стороны для того, чтобы вернуться в Кишинев: ему в похожей ситуации помогал президент Белоруссии Александр Лукашенко, предоставивший свой самолет.
О проблемах с вылетом президента Молдавии на родину стало известно 1 февраля. Сообщалось, что из-за тумана в Кишиневе местный аэропорт не может принимать большинство рейсов, и из Москвы Додон может попасть домой только с помощью специального летного отряда «Россия», пилоты которого имеют соответствующие навыки и оборудование. Задержка еще на сутки была бы критической, поскольку 2 февраля глава республики должен присутствовать на торжественном мероприятии в молдавской столице.
В Москве Додон 30 января встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые темы двусторонней повестки дня и актуальные региональные проблемы.
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Комментарии4
Политика , СНГ , Игорь Додон , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Кишинёв , Молдова , Москва
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