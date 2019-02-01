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Создателей «Профсоюза Навального» уличили в мошенничестве со статистикой 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создателей проекта ФБК «Профсоюз Навального» заподозрили в мошенничестве со статистикой. Количество обратившихся в «Профсоюз», утверждают авторы telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», «аккуратно накручивается с помощью специальной программы и фейковых электронных почтовых ящиков».
«В момент запуска проекта все было очень хорошо: огромный трафик, публикации СМИ, обсуждение, реакция Пескова и несколько сотен заявок от людей… Не сотен тысяч, а просто сотен. И это — ключевая проблема», — говорится в канале «Исповедь сотрудника ФБК».
В качестве подтверждения своих слов авторы telegram-канала выложили в свободный доступ базу фейковых почтовых ящиков с логинами и паролями.
Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал «Ридусу», что техника «накрутки» применяется сотрудниками Навального не первый раз.
«Похожая схема была применена в Москве в 2017 году во время выборов. В столице было зарегистрировано 16 тысяч волонтеров, а на самом деле в кампании участвовало всего 150−200 человек. То же самое происходит сейчас и с «Профсоюзом Навального». Проект рассчитан на бюджетников, но бюджетники Алексея Навального категорически не поддерживают. Тем более, проект никаких проблем не решает, он нужен лишь для того, чтобы человек отправил свои личные данные в ФБК. Потом организация будет рассылать этим людям просьбы о пожертвованиях и так далее. Поэтому менеджеры ФБК, понимая, что в организации жесткая палочная система, придумали такую хитрую схему», — утверждает Серуканов.
Напомним, что ранее глава ФБК Алексей Навальный объявил о начале борьбы с низкими зарплатами. В этой связи он создал проект «Профсоюз Навального». На сайте данного проекта любой желающий имеет возможность пожаловаться на маленькое жалование, после чего юристы якобы отправят жалобы в правоохранительные органы, а еще будут контролировать ответы на них и добиваться, чтобы зарплата была повышена.
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Политика , Алексей Навальный , МВД , Ридус
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