Экс-секретарь Совбеза рассказал о будущем договора СНВ-3

"Некоторые американские эксперты все еще говорят, что Трамп может захотеть заключить собственный договор по стратегическим вооружениям, который, может быть, и не очень сильно будет отличаться от того, что мы имеем в настоящее время в виде СНВ-3. Мы должны быть реалистами, рассматривая разные варианты развития политико-военной и военно-стратегической обстановки. В том числе и такой вариант, когда у нас не будет договорных отношений в этой области вообще", — сказал Кокошин.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Договор заканчивает свое действие в 2021 году.