Экс-секретарь Совбеза рассказал о будущем договора СНВ-3 

Президент США Дональд Трамп может инициировать заключение нового договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но не исключено, что между РФ и США вообще не будет никаких договоров в области разоружения, сообщил в интервью РИА Новости бывший секретарь Совета Безопасности РФ академик РАН Андрей Кокошин.
"Некоторые американские эксперты все еще говорят, что Трамп может захотеть заключить собственный договор по стратегическим вооружениям, который, может быть, и не очень сильно будет отличаться от того, что мы имеем в настоящее время в виде СНВ-3. Мы должны быть реалистами, рассматривая разные варианты развития политико-военной и военно-стратегической обстановки. В том числе и такой вариант, когда у нас не будет договорных отношений в этой области вообще", — сказал Кокошин.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Договор заканчивает свое действие в 2021 году.