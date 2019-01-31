Советник главы Хакасии по правам человека уволился

Журналист заявил, что не может работать по линии защиты прав человека с новым правительством республики.

«Я не вижу возможности, даже механизма и путей защищать права человека, работая с людьми, которые являются нарушителями прав человека», — сказал Афанасьев.

В ноябре 2018 года главой правительства республики Хакасия был избран представитель КПРФ 31-летний Валентин Коновалов.

Валентин Коновалов получил 44,81% голосов избирателей, существенно опередив действующего главу Республики Виктора Зимина (получившего 32,42%). Так как ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов, был назначен второй тур.

За два дня до второго тура Зимин снял свою кандидатуру, его место занял следующий по числу полученных голосов предприниматель Андрей Филягин, а за пять дней до даты голосования тоже снял свою кандидатуру. То же самое впоследствии произошло и с директором ООО «Современные технологии» Александром Мяхаром. В результате всех этих событий Валентин Коновалов оказался единственным кандидатом, на выборах предлагалось проголосовать «за» или «против» него. В итоге Коновалов стал победителем, получив 57,57% голосов.