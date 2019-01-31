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CNN назвала Путина «тайным советником» Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Marcos Brindicci/Reuters
Президент США Дональд Трамп относится к российскому президенту Владимиру Путину как к "тайному советнику". Такое мнение высказали аналитики в эфире американского телеканала CNN.
Эксперты CNN обсуждали разговор тет-а-тет Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года. Об этом ранее написала газета Financial Times со ссылкой на собственные источники с российской стороны. По их данным, на встрече не было помощников, стенографистов или переводчиков. Как отмечалось, диалог длился около 15 минут, во время которого лидеры в том числе обсудили ситуацию в Сирии и инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.
"Трамп относится к Путину как тайному советнику по национальной безопасности в данном случае. Он проводит с ним времени больше наедине и разговаривает с ним на "чувствительные" темы, получает от него информацию, предоставляя информацию и российскому правительству, которой нет даже у его команды", — говорилось в эфире.
Таким образом, Трамп самостоятельно предоставляет все больше возможностей для манипуляций в отношении него с российской стороны, отмечается в материале CNN.
Ранее "Газета.Ru" писала, что кризис в Венесуэле "проверит" броманс Трампа и Путина.
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Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Правительство РФ , Газета.Ru , CNN , Financial Times , Буэнос-Айрес , США
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