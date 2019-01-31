Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Алма-Ату, где примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС.
Ожидается, что премьер также посетит форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0.», посвящённый инновационной экосистеме Евразии.
Как передаёт РИА Новости, в мероприятиях примут участие премьеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии Сергей Румас, Бакытжан Сагинтаев, Мухаммедкалы Абылгазыев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Ранее сообщалось, что Медведев намерен посетить 1 февраля Алма-Ату.