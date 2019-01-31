Медведев прибыл в Алма-Ату

Ожидается, что премьер также посетит форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0.», посвящённый инновационной экосистеме Евразии.

Ранее сообщалось, что Медведев намерен посетить 1 февраля Алма-Ату.