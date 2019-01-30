В Совете Федерации задержали сенатора

По его словам, Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда в начале очередного заседания.

Агентство отмечает, что за пять минут до старта сегодняшнего заседания Совета Федерации прямая трансляция происходящего в зале для журналистов была прервана.

По словам источника ТАСС, коллеги Арашукова дали согласие на его обыск и задержание, а перед этим вход в зал был перекрыт сотрудниками Федеральной службы охраны