Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беглов раскритиковал живущий по инерции Петербург 

Рамблер + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что бюджет города должен быть не менее триллиона рублей, чтобы «соответствовать статусу» Петербурга. Об этом сообщает «Мойка 78».
«Наш великолепный город застыл, живет по инерции», — заявил Беглов.
По его словам, большинство проектов, стартовавших в городе в 2000-х годах, исчерпали себя. В итоге Петербург не смог удержать основные показатели валового дохода и начал терять статус первого в России города.
По данным «Интерфакса», петербургский бюджет составляет около 600 миллиардов рублей.
Беглов анонсировал запуск нового инвестиционного цикла для поддержки уже работающих в городе компаний и привлечения новых. Он заявил, что Петербург будет использовать новейшие инженерные решения, новую энергетическую и транспортную инфраструктуры, экотехнологии. Также врио губернатора пообещал дать зеленый свет современному искусству.
Беглов заявил, что властям предстоит определить новый путь развития города, направленный на глубокую модернизацию городского хозяйства и жизни, отмечает ИА REGNUM.
Он дал вице-губернаторам три месяца на разработку концепции о работе властей на среднесрочную перспективу.
Комментарии
Политика , Александр Беглов , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение