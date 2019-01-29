Беглов раскритиковал живущий по инерции Петербург

«Наш великолепный город застыл, живет по инерции», — заявил Беглов.

По его словам, большинство проектов, стартовавших в городе в 2000-х годах, исчерпали себя. В итоге Петербург не смог удержать основные показатели валового дохода и начал терять статус первого в России города.

По данным «Интерфакса», петербургский бюджет составляет около 600 миллиардов рублей.

Беглов анонсировал запуск нового инвестиционного цикла для поддержки уже работающих в городе компаний и привлечения новых. Он заявил, что Петербург будет использовать новейшие инженерные решения, новую энергетическую и транспортную инфраструктуры, экотехнологии. Также врио губернатора пообещал дать зеленый свет современному искусству.

Беглов заявил, что властям предстоит определить новый путь развития города, направленный на глубокую модернизацию городского хозяйства и жизни, отмечает ИА REGNUM

Он дал вице-губернаторам три месяца на разработку концепции о работе властей на среднесрочную перспективу.