Японцы отказываются от Курил

Требующих Курилы японцев стало меньше

Японии выросло число граждан, которые поддерживают заключение мирного договора с Россией без требования передачи южных островов Курильской гряды, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Никкэй».

Число японцев, которые не ждут передачи Курил с ноября стало на 3% больше — их число выросло до 10%; 11% согласны на передачу острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков — это на 6% больше, чем при предыдущем опросе в ноябре, передает ТАСС

Однако 41% думает, что за передачей этой части Курил должно последовать обсуждение судьбы островов Кунашир и Итуруп. Японцев, которые придерживаются такой точки зрения стало на 5% меньше.

Сразу получить от России все Южные Курилы хотят 27% японцев — на 6% меньше, чем в ноябре.

42% согласны на заключение мирного договора до решения территориального вопроса, 46% выступают против такого сценария.

Издание пишет, что растет число тех, кто готов вообще не требовать от Москвы какие-либо территории или ограничиться Шикотаном и прилегающими необитаемыми островками.

Опрос проводился по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки. В исследовании участвовало около 1 тыс. человек по всей Японии.