Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Требующих Курилы японцев стало меньше 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
В Японии выросло число граждан, которые поддерживают заключение мирного договора с Россией без требования передачи южных островов Курильской гряды, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Никкэй».
Число японцев, которые не ждут передачи Курил с ноября стало на 3% больше — их число выросло до 10%; 11% согласны на передачу острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков — это на 6% больше, чем при предыдущем опросе в ноябре, передает ТАСС.
Однако 41% думает, что за передачей этой части Курил должно последовать обсуждение судьбы островов Кунашир и Итуруп. Японцев, которые придерживаются такой точки зрения стало на 5% меньше.
Сразу получить от России все Южные Курилы хотят 27% японцев — на 6% меньше, чем в ноябре.
42% согласны на заключение мирного договора до решения территориального вопроса, 46% выступают против такого сценария.
Издание пишет, что растет число тех, кто готов вообще не требовать от Москвы какие-либо территории или ограничиться Шикотаном и прилегающими необитаемыми островками.
Опрос проводился по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки. В исследовании участвовало около 1 тыс. человек по всей Японии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин отодвинул мешавшего ему общаться с петербуржцами охранника Россию назвали победительницей на переговорах с Турцией по Сирии В Кремле оценили работу Кудрина
Комментарии
Политика , Видео , В мире , Социология , ИТАР-ТАСС , Япония
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
Похититель дважды упал с невестой на руках
Общество
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение