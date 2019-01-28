Россия обыграла Турцию на переговорах по Сирии, пишут СМИ

Россия вышла победительницей на очередном раунде переговоров с Турцией по Сирии , пишет Arab Weekly.

Отмечается, что накануне встречи лидеров двух государств в Кремле сообщили об укреплении позиций джихадистов в сирийской провинции Идлиб , несмотря на обещания Анкары разоружить эти группировки в установленные сроки. Подчеркивается, что президент Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой действовал аккуратно и, воспользовавшись несдержанным обещанием Анкары, склонял Эрдогана к российской позиции по сирийскому вопросу.

По версии издания, договоренность двух президентов о стабилизации обстановки в регионе с помощью координации действий и дополнительных мерах стала поражением для Эрдогана.

Также отмечается, что Путин неожиданно для турецкого коллеги упомянул Аданское соглашение, которое Турция и Сирия подписали в 1998 году и которое в 2010 году преобразовалось в мирное соглашение на три года. Президент России прибегнул к обсуждению пакта, чтобы убедить Эрдогана начать диалог с сирийским лидером Башаром Асадом , отметив, что в победе над терроризмом заинтересованы обе стороны. Так, президенту Турции придется сначала получить согласие Асада, прежде чем создавать буферную зону против курдов, и это, по мнению издания, является "постыдным" для Эрдогана, который открыто заявлял о "нелегитимности сирийского президента".

Еще одной победой Москвы на этом раунде переговоров называется создание конституционной комиссии в Сирии под эгидой России, Ирана и Турции, поскольку участие Анкары в этом процессе не одобряют ее союзники по НАТО : Великобритания, Германия и Франция.

Путин провел переговоры с Эрдоганом 23 января в Москве. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии.