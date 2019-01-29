СМИ стало известно о возможных изменениях в антикоррупционном законодательстве

Минюсте предложили не наказывать чиновников за коррупцию, если нарушение произойдет в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы».

Российские чиновники смогут уйти от наказания за коррупцию в случае невозможности избежать правонарушения из-за объективных причин. Об этом пишут «Ведомости» , ссылаясь на документ, опубликованный Минюстом РФ на портале проектов нормативно-правовых актов.

По информации издания, ведомство прорабатывает поправки в закон о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных норм происходит в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы».

В Минюсте отметили, что соблюдение ограничений и запретов может оказаться невозможным по объективным причинам, но действующее законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в этих случаях.