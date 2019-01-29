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СМИ стало известно о возможных изменениях в антикоррупционном законодательстве 

ТК «Звезда» + ещё 22 6 часов назад
В Минюсте предложили не наказывать чиновников за коррупцию, если нарушение произойдет в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы».
Российские чиновники смогут уйти от наказания за коррупцию в случае невозможности избежать правонарушения из-за объективных причин. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на документ, опубликованный Минюстом РФ на портале проектов нормативно-правовых актов.
По информации издания, ведомство прорабатывает поправки в закон о противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных норм происходит в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы».
В Минюсте отметили, что соблюдение ограничений и запретов может оказаться невозможным по объективным причинам, но действующее законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в этих случаях.
По данным газеты, в разработке поправок также принимают участие Министерство внутренних дел, СК РФ, Генпрокуратура и Минтруд.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал единственный способ побороть коррупцию в России.
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Политика , Видео , Общество , Герман Греф , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Сбербанк России , Минюст РФ , СКР , МВД , Ведомости
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