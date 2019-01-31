Новым мэром Махачкалы стал экс-глава управы Басманного района Москвы Дадаев

Депутаты городского собрания избрали нового мэра Махачкалы , им стал бывший глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, сообщил журналистам председатель горсобрания.

"Новым мэром избран Салман Дадаев, за которого проголосовало большинство депутатов", — сказал председатель горсобрания.

По его словам, за Дадаева проголосовали 39 из 45 депутатов.

После Саида Амирова , осужденного пожизненно за терроризм, подозреваемыми в превышении полномочий стали еще два мэра Махачкалы. Одним из них стал Муса Мусаев , который возглавлял город с 2015 года. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии без права занимать руководящие должности в течение трех лет.

В декабре глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что кандидатом на должность мэра согласован дагестанец Салман Дадаев. По данным управы Басманного района, Дадаев родился в 1979 году, окончил юридический факультет Дагестанского госуниверситета. С июля 2004 по март 2010 года он был ведущим специалистом-юристом управы района Метрогородок города Москвы, в марте 2010 — марте 2012 года — первым заместителем главы управы района Метрогородок по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем — первым замглавы управы района Хорошево-Мневники. Управу Басманного района Дадаев возглавлял с мая 2017 года.