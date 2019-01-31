Депутаты городского собрания избрали нового мэра Махачкалы, им стал бывший глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, сообщил журналистам председатель горсобрания.
"Новым мэром избран Салман Дадаев, за которого проголосовало большинство депутатов", — сказал председатель горсобрания.
По его словам, за Дадаева проголосовали 39 из 45 депутатов.
После Саида Амирова, осужденного пожизненно за терроризм, подозреваемыми в превышении полномочий стали еще два мэра Махачкалы. Одним из них стал Муса Мусаев, который возглавлял город с 2015 года. Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии без права занимать руководящие должности в течение трех лет.
В декабре глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что кандидатом на должность мэра согласован дагестанец Салман Дадаев. По данным управы Басманного района, Дадаев родился в 1979 году, окончил юридический факультет Дагестанского госуниверситета. С июля 2004 по март 2010 года он был ведущим специалистом-юристом управы района Метрогородок города Москвы, в марте 2010 — марте 2012 года — первым заместителем главы управы района Метрогородок по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
С сентября 2012 по сентябрь 2014 года Дадаев был первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем — первым замглавы управы района Хорошево-Мневники. Управу Басманного района Дадаев возглавлял с мая 2017 года.