Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве

Российский сенатор Игорь Морозов согласен приехать в Киев на дуэль с депутатом Рады Бориславом Березой. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос.
По его словам, если руководство Совета Федерации не согласует эту поездку, он предложит в качестве места для дуэли третью страну.
В четверг в кулуарах ПАСЕ редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, а затем представитель украинской делегации Борислав Береза преградил журналистке доступ к спикеру Рады Ирине Геращенко и помешал задать ей вопрос.
После этого Морозов вступился за телеведущую и вызвал Березу на дуэль, оставив за ним выбирать время и место. В качестве оружия он выбрал пистолет "Удав".
Украинский депутат ответил, что ждет противника 4 февраля в 12.00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу: Киев, улица Михайла Грушевского, 5. С оружием он еще не определился, готов воспользоваться как вожжами, так и оглоблей.