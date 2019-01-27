Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве

Сенатор Морозов согласился приехать в Киев на дуэль с депутатом Березой

Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос.

По его словам, если руководство Совета Федерации не согласует эту поездку, он предложит в качестве места для дуэли третью страну.

В четверг в кулуарах ПАСЕ редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, а затем представитель украинской делегации Борислав Береза преградил журналистке доступ к спикеру Рады Ирине Геращенко и помешал задать ей вопрос.

После этого Морозов вступился за телеведущую и вызвал Березу на дуэль, оставив за ним выбирать время и место. В качестве оружия он выбрал пистолет "Удав".