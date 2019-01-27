Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией

Песков озвучил основную задачу переговоров с Японией

Основной задачей РФ и Японии является подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

И добавил, что поддержка Японией санкционного режима против России очень мешает подписанию мирного договора с этой страной,

Кроме того, Песков рассказал, что российская инициатива о подписании мирного договора без предварительных условий не нашла понимания у японских коллег, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

После этого замгенсека правящей партии Японии Коити Хагиуда зявил, что правительство Японии продолжает считать южную часть Курильских островов своей исконной территорией и полагает, что переговоры по вопросу мирного договора включают в себя ряд сложностей.

В середине января на большой пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования передать Японии южные Курильские острова противоречат обязательствам страны по Уставу ООН, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии).

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.