Россия и Тунис обсудили возвращение Сирии в ЛАГ

Глава МИД Туниса Хмаис Жинауи назвал важным участие Сирии во всех дискуссиях в Лиге арабских государств.

"Безусловно, Сирия — арабская страна, безусловно, очень важно, чтобы она присутствовала в ЛАГ", — заявил Жинауи.

Среди противников возвращения Сирии — Соединённые Штаты. Они давят на ОАЭ и Египет с целью отложить голосование по этому вопросу.