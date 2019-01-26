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Россия и Тунис обсудили возвращение Сирии в ЛАГ 

Вести.Ru + ещё 5 3 часа назад
В субботу на пресс-конференции в Тунисе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании Москвы вернуть Сирию в Лигу арабских государств. Россия просит власти Туниса о поддержке этой инициативы в преддверии мартовской Генассамблеи ЛАГ в Тунисе. Как заявил Лавров, российские дипломаты обсуждали возвращение Сирии в "арабскую семью" и в Алжире, и в Марокко.
Глава МИД Туниса Хмаис Жинауи назвал важным участие Сирии во всех дискуссиях в Лиге арабских государств.
"Безусловно, Сирия — арабская страна, безусловно, очень важно, чтобы она присутствовала в ЛАГ", — заявил Жинауи.
Среди противников возвращения Сирии — Соединённые Штаты. Они давят на ОАЭ и Египет с целью отложить голосование по этому вопросу.
ЛАГ приостановила членство Сирии в ноябре 2011 года. В Лигу входят 22 страны, пишет РИА Новости.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , Лига арабских государств , РИА Новости , Москва , Сирия , Тунис
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