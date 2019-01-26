«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском аэропорте едва не произошла трагедия
В московском аэропорте едва не произошла трагедия

Пушков обрушился с критикой на немецкие СМИ за слова о блокаде Ленинграда 

РИА Новости 40 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter возмутился статьей в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, в которой журналистка раскритиковала Россию за героизацию блокады Ленинграда.
Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
По словам сенатора, немецкие СМИ, которые осмелились поднять эту тему, "совсем берега потеряли".
"Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли".
Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".
По ее словам, власти, организуя парад, "делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
Она была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать до 27 января 1944 года.
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Из них 3% погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии4
Политика , Видео , Алексей Пушков , Совет Федерации , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость
Политика
Подруга Собчак утешила брошенного Виторгана
Шоу-бизнес
В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады
Общество
Порошенко заявил о захвате православных церквей
Украина В мире
Муж Скабеевой взбесился после инцидента в ПАСЕ
Общество
Раскрыт секретный план США по Венесуэле
Латинская Америка В мире
США вынуждены просить РФ о помощи
Политика В мире
Крым приготовил ответ на «провокацию» Киева
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение