«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость

Пушков обрушился с критикой на немецкие СМИ за слова о блокаде Ленинграда

По словам сенатора, немецкие СМИ, которые осмелились поднять эту тему, "совсем берега потеряли".

"Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли".

Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".

По ее словам, власти, организуя парад, "делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.

Она была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать до 27 января 1944 года.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Из них 3% погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.