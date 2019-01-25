Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн
«Цифра реальная. Потому что там полтора года, а в год мы платим порядка 30-40 млн, так что набирается всё правильно. Я думаю, сейчас речь не об этом должна идти — вернёмся ли мы вообще туда. Если Парламентская ассамблея Совета Европы не изменит свой регламент, то нам там делать нечего», — заявил он.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН отметил, что фактически Россию лишили членства в ПАСЕ, но хотят при этом получать её членские взносы.
«Нам не дают работать в ПАСЕ, а деньги с нас просят. Вообще, выражаясь юридическим языком, это больше похоже на вымогательство», — добавил он.
Ранее в Совете Европы рассказали о сумме долга России.