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В Совфеде прокомментировали информацию о задолженности России перед Советом Европы 

RT на русском 3 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн 
«Цифра реальная. Потому что там полтора года, а в год мы платим порядка 30-40 млн, так что набирается всё правильно. Я думаю, сейчас речь не об этом должна идти — вернёмся ли мы вообще туда. Если Парламентская ассамблея Совета Европы не изменит свой регламент, то нам там делать нечего», — заявил он.
Европа напомнила России об огромных долгах
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН отметил, что фактически Россию лишили членства в ПАСЕ, но хотят при этом получать её членские взносы.
«Нам не дают работать в ПАСЕ, а деньги с нас просят. Вообще, выражаясь юридическим языком, это больше похоже на вымогательство», — добавил он.
Ранее в Совете Европы рассказали о сумме долга России.
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Комментарии67
Политика , Видео , Владимир Джабаров , Андрей Климов , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Европы , Совет Федерации
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