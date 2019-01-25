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На Украине Жириновскому грозят тюрьмой из-за Крыма 

РИА Новости Крым + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины составила уведомление о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и суверенность страны лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
В генпрокуратуре указывают, что в феврале 2014 года Жириновский призвал присоединить Крым и Донбасс к Российской Федерации сначала в телеэфире, а затем на митингах. А спустя пять дней политик дал повод украинским прокурорам в очередной раз "схватиться за сердце": 28 февраля он приехал в Симферополь и Севастополь и "методом произнесения публичных речей" призвал жителей полуострова и высокопоставленных крымчан "к незаконному изменению территории и государственной границы Украины".
Согласно сведениям украинской генпрокуратуры, 17 марта 2014 года Жириновский направил письмо в посольство Польши с предложением провести на западе Украины референдум о присоединении западных областей к иностранным государствам, в том числе, к Польше.
"Добил" Владимир Вольфович украинских оперативников тем, что 20 марта 2014 года проголосовал за воссоединение Крыма и Российской Федерации.
Теперь украинские силовики грозят российскому политику "заочным судом" и тюремным сроком от 7 до 12 лет.
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Комментарии3
Политика , Владимир Жириновский , Генпрокуратура РФ , ЛДПР , Республика Крым
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