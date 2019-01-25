На Украине Жириновскому грозят тюрьмой из-за Крыма

генпрокуратуре указывают, что в феврале 2014 года Жириновский призвал присоединить Крым и Донбасс к Российской Федерации сначала в телеэфире, а затем на митингах. А спустя пять дней политик дал повод украинским прокурорам в очередной раз "схватиться за сердце": 28 февраля он приехал в Симферополь и Севастополь и "методом произнесения публичных речей" призвал жителей полуострова и высокопоставленных крымчан "к незаконному изменению территории и государственной границы Украины".

Согласно сведениям украинской генпрокуратуры, 17 марта 2014 года Жириновский направил письмо в посольство Польши с предложением провести на западе Украины референдум о присоединении западных областей к иностранным государствам, в том числе, к Польше.

"Добил" Владимир Вольфович украинских оперативников тем, что 20 марта 2014 года проголосовал за воссоединение Крыма и Российской Федерации.

Теперь украинские силовики грозят российскому политику "заочным судом" и тюремным сроком от 7 до 12 лет.