Кому на Руси деньги не нужны: доход Писаревой «после 30»

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «после 30 лет женщина понимает, что ей деньги не нужны, а нужен малыш». Так она аргументировала отказ в денежном поощрении в 100 тыс. руб. тех, кто рожает после 29 лет. Сама чиновница в 2017 году заработала 2,145 млн руб. Кроме того, депутат имеет квартиру площадью более 84 кв. м.

Ставшая известной после высказывания о россиянках, которым не нужны после 30 лет деньги, спикер Новгородской областной думы Елена Писарева в 2017 году заработала 2,145 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами думы за позапрошлый год.

Кроме того, за ней числится квартира 84,2 кв. м и нежилое помещение площадью 5,1 кв. м (в более поздних декларациях указывается, что это подвал).

Ее супруг за тот же период заработал 826 тыс. руб. При этом у него есть земельный участок площадью 1500 кв. м (в более поздних декларациях указывается его назначение — «огородный»). Кроме того, у него есть легковой автомобиль Mazda CX-5.

В 2016 году Елена Писарева заработала 2,527 млн руб. При этом доход ее супруга был намного скромнее — 487 тыс. руб. Но за ним тогда числилась другая машина, а именно Opel Meriva.

В 2015 году доход Писаревой был намного выше. Тогда общий доход составил почти 6 млн руб., а именно 5,92 млн руб. Основной доход был 2,27 млн руб. Дополнительные средства ей удалось выручить от продажи квартиры. Речь идет о 3,65 млн руб.

В декларации Писаревой за 2014 год указывается, что у нее было 2 квартиры в 84,2 кв. м и 68 кв. м. В 2012 и 2013 годах речь шла о двух квартирах площадью 50,3 кв. м и 68 кв. м.

При этом ее заработок последние годы был стабильно выше 2 млн рублей в год.

Напомним, что чиновница стала известной после того, как прокомментировала решение в отказе выплат на первого ребенка новгородкам старше 29 лет.

Депутаты Новгородской облдумы, одобрили региональный проект «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тыс. рублей россиянкам моложе 30 лет.

«Проект областного закона направлен на стимулирование рождаемости первых детей женщинами в возрасте до 29 лет включительно. Установление регионального капитала в размере 100 тыс. рублей будет способствовать решению наиболее важной проблемы большинства молодых семей — улучшению жилищных условий», — заявила спикер новгородского парламента Елена Писарева.

Согласно закону, выплату могут получить лишь те родители, которые проживали на территории Новгородской области не менее года до появления ребенка на свет. Кроме того, средства будут начислены лишь после того, как первенцу исполнится полтора года. Закон вступил в силу и распространяется на детей, рожденных после 1 января 2019 года.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — считает 52-летняя Писарева.

Согласно официальной биографии, Елена Писарева родилась 20 января 1967 года в городе Новгороде.

С 2008 года по 2011 год она была председателем комитета по социальной политике и заместителем председателя Новгородской областной думы. С 2011 года по настоящее время она является председателем Новгородской областной думы.

Это не первый раз, когда чиновники высказываются о том, что определенным группам россиян финансовая помощь не очень-то и нужна и прожить можно на очень скромные средства. При этом, сами они отнюдь не бедствуют. После скандальных высказываний их ждала отставка или увольнение по собственному желанию.

Так, в прошлом году уже экс-руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Она уточнила, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, которое не просило их рожать.

При этом из ее декларации выяснилось, что за 2017 год она заработала более полутора миллионов рублей. Годом же ранее ее годовой доход и вовсе составил 4,25 млн руб.

Кроме того, в собственности у чиновницы, в частности, два земельных участка совокупной площадью около 1500 кв. метров, квартира площадью 116 кв. метров и гараж.

Глацких также владеет двумя автомобилями — Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

В свою очередь, теперь уже экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь — ежегодно по 200 тысяч рублей. Нопомним, она была уволена из-за слов о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно для проживания, если питаться «макарошками»,

В 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком. В пользовании у нее находилась квартира площадью 46,5 кв. м.