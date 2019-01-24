Кремль проинформирует о разговоре Путина с Мадуро, если он состоится

"Если он (разговор — ред.) будет запланирован, то мы вас проинформируем", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли телефонный разговор двух лидеров.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.