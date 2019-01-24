Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль проинформирует о разговоре Путина с Мадуро, если он состоится 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Кремль проинформирует о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, если он будет запланирован, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если он (разговор — ред.) будет запланирован, то мы вас проинформируем", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли телефонный разговор двух лидеров.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.
Последние новости
Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых Названа самая полезная для здоровья рыба Мы обречены: олигархи объявили крестовый поход
Комментарии2
Политика , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель пошла против Трампа17
Суд решил судьбу Януковича183
Турция бросила Россию на полпути152
Израильские военные попали под обстрел1
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта46
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение