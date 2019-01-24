Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель пошла против Трампа
Меркель пошла против Трампа

Делегация МИД КНДР направилась в Москву для консультаций по работе в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Делегация МИД КНДР направилась в Москву для консультаций по вопросу укрепления взаимодействия с РФ на площадке ООН, сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.
"Двадцать четвертого января советник-посланник посольства А. Востриков проводил на Пхеньянском железнодорожном вокзале делегацию департамента международных организаций МИД КНДР во главе с заместителем директора Ким Ок Кён. Наши коллеги отправились в Москву для проведения консультаций по вопросам укрепления взаимодействия на ООНовских и других многосторонних площадках", — говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Ранее посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора провел встречу с заместителем министра народной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем. Собеседники обсудили расширение контактов между странами в правоохранительной сфере и обменялись предложениями по графику обменов делегациями.
Последние новости
Черный день милиции: как в Москве за сутки убили более 30 постовых Названа самая полезная для здоровья рыба Мы обречены: олигархи объявили крестовый поход
Политика , Азия , МИД , ООН , КНДР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель пошла против Трампа3
Суд решил судьбу Януковича164
Турция бросила Россию на полпути109
Израильские военные попали под обстрел1
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта25
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
03:27
Москву засыпет снегом
Погода Новости Москвы
00:30
Рыболов поджег лунку на Иртыше
Общество
02:58
Карьера Рогозина повисла на волоске
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение