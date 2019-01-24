Делегация МИД КНДР направилась в Москву для консультаций по работе в ООН

Делегация МИД КНДР направилась в Москву для консультаций по вопросу укрепления взаимодействия с РФ на площадке ООН , сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне. "Двадцать четвертого января советник-посланник посольства А. Востриков проводил на Пхеньянском железнодорожном вокзале делегацию департамента международных организаций МИД КНДР во главе с заместителем директора Ким Ок Кён. Наши коллеги отправились в Москву для проведения консультаций по вопросам укрепления взаимодействия на ООНовских и других многосторонних площадках", — говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook. Ранее посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора провел встречу с заместителем министра народной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем. Собеседники обсудили расширение контактов между странами в правоохранительной сфере и обменялись предложениями по графику обменов делегациями.