Россия попрощалась с Договором РСМД на брифинге Минобороны

По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, данный тип крылатой ракеты — усовершенствованная версия ракеты 9М728. Она стала длиннее на полметра, для нее разработали вариант самоходной пусковой установки. Минобороны утверждает, что максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась по сравнению с предыдущей моделью на десять километров и составляет 480 километров. Верят ли США заявлениям российских военных?

Американский военный атташе не явился на брифинг Минобороны России, а Вашингтон отказывается верить российским доказательствам: посмотреть на ракету еще не означает получить подтвержденные данные о том, насколько далеко она может летать. И даже наблюдения за испытаниями, проходящими под контролем российских военных, американцы не считают поддающимися проверке.

Именно претензии к ракете 9М729 (SSC-8 в классификации НАТО) и стали поводом для объявления США о выходе из договора 1987 года осенью прошлого года. Госсекретарь Майк Помпео дал тогда Москве 60 дней на устранение того, что Вашингтон считает нарушениями договора, однако Россия уничтожать ракету, которую на Западе еще называют «Новатор», отказалась.

Недавние переговоры в Женеве на эту тему закончились провалом. И 23 января Вашингтон уведомил об окончательном решении выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Так что брифинг Минобороны изначально был призван сыграть роль пиар-акции, которая никого ни в чем не смогла переубедить. К тому же некоторые европейские союзники США по НАТО уже показали, на чьей они стороне в этом споре. Так, глава МИД Германии Хайко Маас по итогам переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что ждет от Москвы прекращения нарушений соглашения, чтобы оно могло остаться в силе.

Россия не раз напоминала, что в договоре по РСМД дальностью полета ракеты считается та, на которую она была испытана. А ракета «Новатор» не испытывалась на дальность свыше 500 километров, так что нарушения нет. США же утверждают, что такие версии баллистических ракет на базе «Искандер-М» имеют потенциал чуть ли не до тысячи километров.

В свою очередь, Москва имеет длинный список претензий к Вашингтону. В частности, Россия указывает, что американские универсальные установки вертикального пуска морского базирования для крылатых ракет «Томагавк» и перехватчиков типа «Стандарт» можно использовать в наземном варианте, а так называемые учебные цели для тестирования систем ПРО, размещаемой американцами в Европе, имеют параметры ракет средней дальности.

Кроме того, США ведут модернизацию зенитных ракет SM-6 с возможностью нанесения ударов по надводным и наземным целям. В дальнейшем SM-6 может использоваться комплексами Aegis Ashore, в том числе на уже построенном объекте ПРО на военной базе Девеселу в Румынии.

Стоит отметить, что в 1987 году не было беспилотников, а сегодня их можно расценивать как носители, подпадающие под договор, но им не ограниченные. Фактически разрабатываемые США ударные беспилотники следует рассматривать как ракеты средней дальности. Наконец, в бюджете Пентагона уже выделено примерно 50 млн долларов на исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования, которая однозначно запрещена договором 1987 года.

Обвиняя Россию в нарушениях договора по РСМД, сам Вашингтон давно хотел из него выйти. Ракеты средней дальности нужны США в том числе для противостояния Китаю. Пекин не является участником договора 1987 года, не собирался им становиться и имеет более двух тысяч ракет средней и меньшей дальности. Аналогичные ракеты есть у Индии, Пакистана, Ирана, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

Имея в виду в том числе и эти угрозы, а также выход США из договора по ПРО в 2002-м, Владимир Путин еще в 2007 году намекнул, что заключенный Горбачевым договор перестал отвечать интересам России. К тому же американские ракеты средней дальности морского базирования уже сегодня могут угрожать России, например с корабля, зашедшего в территориальные воды стран — членов НАТО Румынии, Латвии или Эстонии, или с самолета-носителя, расположенного на базе ВВС США в эстонском Эмари.