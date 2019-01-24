Медведев не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил приглашение принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, однако в это время он будет участвовать в Сочинском инвестфоруме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 15-17 февраля. Глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер ранее сообщил РИА Новости, что рассчитывает на участие руководства России. По его словам, у него была беседа с Медведевым, и он пригласил российского премьера в Мюнхен. "Приглашение было, но в графике (поездки) нет, поскольку у премьера запланировано участие в российском инвестиционном форуме в Сочи, а это параллельные мероприятия", — сказал Осипов.