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Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы
Хлопок произошел в жилом доме на севере Москвы

В МИД России увидели «ручной режим смены власти» в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что в Венесуэле происходит "ручной режим смены власти". Об этом она написала в своем фейсбуке.
По мнению Захаровой, события в Венесуэле демонстрируют, как Запад "в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств". Она добавила, что в настоящее время там происходит смена власти "в ручном режиме".
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Венесуэла
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