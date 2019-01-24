В МИД России увидели «ручной режим смены власти» в Венесуэле

По мнению Захаровой, события в Венесуэле демонстрируют, как Запад "в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств". Она добавила, что в настоящее время там происходит смена власти "в ручном режиме".

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.