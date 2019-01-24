Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.

Как сообщает РИА Новости, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры города уведомил о разрыве контрактов с «Метростроем» из-за «грубого неисполнения» генеральным подрядчиком условий контактов и некачественное планирование выполнения программ.

«КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотёк… В кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами», — отметили в комитете.

Там добавили, что также будет заключён договор по охране строящихся объектов, как этого требует закон. о транспортной безопасности.

Власти уточнили, что отказ от исполнения госконтракта коснётся строительства продолжения Фрунзенского радиуса, участка Лахтинско-Правобережной ветки и участка Невско-Василеостровской ветки.