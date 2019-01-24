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Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро 

RT на русском 40 минут назад
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Как сообщает РИА Новости, ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры города уведомил о разрыве контрактов с «Метростроем» из-за «грубого неисполнения» генеральным подрядчиком условий контактов и некачественное планирование выполнения программ.
«КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотёк… В кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами», — отметили в комитете.
Там добавили, что также будет заключён договор по охране строящихся объектов, как этого требует закон. о транспортной безопасности.
Власти уточнили, что отказ от исполнения госконтракта коснётся строительства продолжения Фрунзенского радиуса, участка Лахтинско-Правобережной ветки и участка Невско-Василеостровской ветки.
Ранее kp.ru сообщала, что реконструкцию Гореловского путепровода в Санкт-Петербурге планируют завершить в августе 2019 года.
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Комментарии
Политика , Видео , Правительство Санкт-Петербурга , Комсомольская правда
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