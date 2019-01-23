Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле

«Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы (Николаса) Мадуро, ничего меняться в ее позиции не будет», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Его уже поддержали США, Канада, Перу, Бразилия и ряд других стран.