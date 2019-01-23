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Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле 

Рамблер 41 минуту назад
Россия по-прежнему признает Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы (Николаса) Мадуро, ничего меняться в ее позиции не будет», — заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Его уже поддержали США, Канада, Перу, Бразилия и ряд других стран.
Политика , Видео , Латинская Америка , Николас Мадуро , Андрей Климов , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Венесуэла
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