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Косачев заявил о попытке США вмешаться в дела Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 5 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Венесуэла находится в ряду стран, в которых США пытаются вмешаться в процесс смены власти, в суверенные дела другой страны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Что бы ни происходило в Венесуэле — это сугубо внутренние дела этого государства. Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой", — отметил сенатор.
По его словам, "вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления (Дональда) Трампа — это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела".
"Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла — в этом ряду", — сказал Косачев.
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Политика , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости , Венесуэла , США
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