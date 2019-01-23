Косачев заявил о попытке США вмешаться в дела Венесуэлы

"Что бы ни происходило в Венесуэле — это сугубо внутренние дела этого государства. Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой", — отметил сенатор.

По его словам, "вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления (Дональда) Трампа — это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела".