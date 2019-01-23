Чубайс предложил отправить Захарову «на повышение»

В интервью BFM , комментируя свою недавнюю дискуссию с Захаровой, Чубайс заявил, что она создала новый жанр — «политикотейнмент», где «вместо содержания — сплошной entertainment».

Глава «Роснано» признался, что восхищен способностями Марии Захаровой, и предложил «продвигать ее дальше в этом направлении».

«Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — заявил Чубайс.

В свою очередь, ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову он предложил «продвинуть» в МИД. По его словам, на брифинги Бузовой с журналистами «народ ломиться будет».

Напомним, полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной, а россиян — бедным народом. В ответ Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация».

В интервью BFM Чубайс признался, что в ходе дискуссии «быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт».