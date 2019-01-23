Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чубайс предложил отправить Захарову «на повышение» 

Рамблер 57 минут назад
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил отправить представителя МИД России Марию Захарову «на повышение».
В интервью BFM, комментируя свою недавнюю дискуссию с Захаровой, Чубайс заявил, что она создала новый жанр — «политикотейнмент», где «вместо содержания — сплошной entertainment».
Глава «Роснано» признался, что восхищен способностями Марии Захаровой, и предложил «продвигать ее дальше в этом направлении».
«Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — заявил Чубайс.
В свою очередь, ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову он предложил «продвинуть» в МИД. По его словам, на брифинги Бузовой с журналистами «народ ломиться будет».
Напомним, полемика между Захаровой и Чубайсом началась после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной, а россиян — бедным народом. В ответ Захарова поинтересовалась у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация».
В интервью BFM Чубайс признался, что в ходе дискуссии «быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт».
Комментарии125
Политика , Видео , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Ольга Бузова , Роснано , МИД , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о выводе войск США из Сирии96
Горящие в Черном море суда вошли в российские воды11
С прицелом на Москву: грузинский флот потренируется с НАТО3
Разнос Роскосмосу, угроза Сирии и другие события дня26
«Япония пытается оказать давление на Россию»38
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение