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Путин рассказал о разногласиях с Западом по конституционному комитету Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия завершила работу с Дамаском по списку оппозиции для формирования конституционного комитета, но в Женеве партнеры сочли эту работу незавершенной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, Путин напомнил, что на саммите с участием России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле были достигнуты договоренности о совместной работе по созданию конституционного комитета Сирии.
"Коллеги попросили Россию взять на себя обязательства по согласованию этих вопросов по национальному составу этого комитета с сирийским правительством и с иранскими партнерами. На Турецкую Республику была возложена непростая задача согласовать этот список с представителями оппозиции", — сказал Путин.
Он отметил, что такая работа была проведена полностью.
"Это была сложная работа. Мы согласовали и с Дамаском, и с Тегераном в непростой дискуссии, уверяю вас. Я уверен, что и турецким нашим друзьям было непросто согласовать этот список с оппозицией. Но мы знаем, не просто знаем, а господин президент (Турции — ред.) это подтвердит, мы согласились с тем, что было заявлено турецкой стороной", — сказал Путин.
"Работа была закончена и вдруг на заключительном этапе, когда уже нужно было поставить точку, в Женеве мы услышали, что некоторые наши партнеры считают эту работу незавершенной", — добавил российский президент.
В Женеве 18 декабря состоялась встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа по Сирии, к которым присоединился бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — в заявлении по итогам встречи в Женеве не объявили состав конституционного комитета Сирии, как и не заявили официально о его создании. Они согласились предпринять усилия для созыва первой встречи конституционного комитета Сирии в Женеве в начале 2019 года.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Германия , Дамаск , Сирия , Стамбул , Турция , Франция
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