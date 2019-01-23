Путин рассказал о разногласиях с Западом по конституционному комитету Сирии

Франции и Германии в Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, Путин напомнил, что на саммите с участием России, Турции Стамбуле были достигнуты договоренности о совместной работе по созданию конституционного комитета Сирии

"Коллеги попросили Россию взять на себя обязательства по согласованию этих вопросов по национальному составу этого комитета с сирийским правительством и с иранскими партнерами. На Турецкую Республику была возложена непростая задача согласовать этот список с представителями оппозиции", — сказал Путин.

Он отметил, что такая работа была проведена полностью.

"Это была сложная работа. Мы согласовали и с Дамаском, и с Тегераном в непростой дискуссии, уверяю вас. Я уверен, что и турецким нашим друзьям было непросто согласовать этот список с оппозицией. Но мы знаем, не просто знаем, а господин президент (Турции — ред.) это подтвердит, мы согласились с тем, что было заявлено турецкой стороной", — сказал Путин.

"Работа была закончена и вдруг на заключительном этапе, когда уже нужно было поставить точку, в Женеве мы услышали, что некоторые наши партнеры считают эту работу незавершенной", — добавил российский президент.

В Женеве 18 декабря состоялась встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана Сергея Лаврова Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа по Сирии, к которым присоединился бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — в заявлении по итогам встречи в Женеве не объявили состав конституционного комитета Сирии, как и не заявили официально о его создании. Они согласились предпринять усилия для созыва первой встречи конституционного комитета Сирии в Женеве в начале 2019 года.