В Киеве начинают догадываться об опасности «Турецкого потока»

Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман сумел удивить. Он не только догадался, но и официально рассказал публично, что, как выясняется, «Северный поток — 2» не станет потенциальным поставщиком газа для стран Южной Европы, что еще сохраняет какие-то возможности для украинской ГТС. А вот с помощью уже «Турецкого потока» российский газ можно будет напрямую поставлять не только во Францию Италию , но и в балканские страны.

Таким образом, главную опасность для Украины представляет не «Северный поток — 2», а именно «Турецкий поток».

Открытие, конечно, совершенно эпической географической силы, но наш интерес тут немного не в этом. Карел Гирман, как передает украинское издание «Новое время», пожаловался не только на недопонимание, но и на то, что отчего-то США не поддерживают Киев в борьбе с «Турецким потоком», выступая только против «Северного потока — 2».

Что тут можно сказать.

А вы что, простите, серьезно думали, что американцы «революцiю гiдности» реально делали для того, чтобы построить на Украине процветающую и богатую демократию?

Лучше все-таки исходить из того, что Америка достаточно прагматична. И решает именно те задачи, которые и должна решать, исходя из своих собственных национальных, в том числе и экономических интересов. От этих американских задач и этих национальных американских интересов в том числе зависит и несчастная судьба многострадальной «украинской трубы».

А интересы эти в области энергетических рынков у Америки предельно просты и никем не скрываются: Европа должна максимально перейти с трубопроводного на сжиженный природный газ.

Заметьте, не с русского на американский: никто и никогда не слышал возражений США против СПГ с русского Ямала, например. Хотя именно продукция НОВАТЭК вышибла американцев с вполне управляемых ими политических рынков Испании.

И никто даже и не жужжит.

Куда интереснее, зачем это США нужно.

Ну, в общем, первая часть вопроса лежит на поверхности: конкурировать с русским СПГ американцы в перспективе могут, да и рынка, в общем, на всех при определенных обстоятельствах хватит. Испанская ситуация, безусловно, обидна чисто тактически, но стратегически страшного ничего в ней для экспорта США нет. С русским (да и любым другим) трубопроводным газом же конкурировать американцы не могут никак чисто технологически: операция сжижения/разжижения стоит конкретных денег и избежать этой опции при нынешнем уровне технологического развития никак нельзя.

Но и это еще не все.

Перевод европейской промышленности, крайне энергоемкой и обвешанной социальными обязательствами как дурак фантиками, на сжиженный природный газ очень серьезно увеличивает себестоимость продукции, чем открывает широкие и заманчивые возможности для ее американских конкурентов. Следовательно, количество трубопроводного газа в Западной Европе должно быть сокращено максимально, как и, собственно, других вменяемых источников дешевой энергии.

Европейцам, и промышленному северо-западу в первую очередь, такой подход, естественно, не очень сильно понравился. А кому понравится, когда тебя еще живого везут куда-то на тележке и санитар задумчиво повторяет: «Доктор сказал в морг — значит в морг». Нам, в общем, тоже: трубопроводные поставки, конечно, менее прибыльны, зато надежны и долгосрочны. Плюс нам по очень циничным причинам не нравится задуманное за океаном ослабление европейского промышленного кластера. Для нас это уже привычные и традиционные рынки сбыта, и объемы на них должны не падать, а расти.

И в этом смысле мы с северо-западным, преимущественно германоязычным промышленным кластером «естественные союзники». И именно поэтому, а вовсе не из-за «несговорчивости» Украины, вместе с этим кластером и затеяли сначала «Северный поток», а потом «Северный поток — 2». В наших стратегических уравнениях нужно и благополучие северо-западной Европы в том числе. Они покупают нашу энергию и другое сырье, они поставляют нам пока не производимое у нас в стране промышленное оборудование и технологии. И вот это как раз американцев и бесило: германский рынок вообще очень привлекательный, но лучше всего будет именно его сначала слегка пограбить, а потом и полностью уничтожить.

Вот в этом и кроется такая, мягко говоря, американская неприязнь к «северным» газовым потокам.

А какой смысл в ограблении южноевропейской нищеты, куда русские с турками собираются тянуть свой южный «турецкий» маршрут?! Любые усилия имеют свою цену, как экономическую, так и политическую.

В данном случае — не стоит оно того.

Америка не занимается благотворительностью, Америка делает дела.

При чем тут конкретно украинская ГТС? Вне зависимости от строительства/не строительства «северных» и «турецких» потоков, она просто должна умереть.

Просто потому, что через нее тоже идет в промышленные регионы Европы все тот же «недемократичный» трубопроводный газ, и он все равно слишком дешевый для того, чтобы отвечать интересам ведущей в этом мире демократии. Поэтому в нее, в украинскую трубу, в общем, никто денег и не вкладывает, несмотря на очевидную экономическую выгоду этих потенциальных вложений: зачем инвестировать в то, что принципиально обречено при любом раскладе на провал.

И кажется, это наконец начинают понимать уже и украинские официальные эксперты.