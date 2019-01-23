Россия занялась ревизией союзного договора с Белоруссией

Представители России в составе совместной с Белоруссией межправительственной рабочей группы по углублению интеграции приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве. Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич , сообщает ТАСС в среду, 23 января.

Он пояснил, что все аспекты подписанного в 1999 году соглашения рассматриваются в России соответствующими органами власти.

Посол отметил важность сохранения в рамках союзного договора тех правоотношений, которые должны оставаться в двустороннем формате.

Бабич также сказал, что, когда работа по инвентаризации будет завершена, российская сторона представит белорусским коллегам свои предложения и попросит их высказать замечания и предложения.

В середине декабря 2018 года президент Александр Лукашенко говорил о том, что Белоруссия никогда не войдет в состав России и понятие «суверенитет» для его страны является святым. В Кремле подчеркнули, что вопрос в подобной формулировке не обсуждался.

После распада СССР в 1991 году и создания СНГ внутри данной организации шло усиление двусторонних связей России и Белоруссии. В 1997 году был подписан договор о союзе двух стран, а в 2000 году в силу вступило соглашение о создании Союзного государства.

Документ подразумевал образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. В том числе предполагалась унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.